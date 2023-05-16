麥當勞牽絲漢堡回歸！新「KitKat巧克力」焦糖冰炫風開賣時間曝光
台灣麥當勞CHEESE濃捲風再度襲來！5/17～6/13回歸「微牽絲起司排雙牛堡」與「微牽絲起司排脆豬堡」，使用整塊起司排入堡。同時5/17新登場與KitKat聯名推出限量「巧克力焦糖冰炫風」，還送限量KitKat迷你威化巧克力。
記者蕭涵云/台北報導
麥當勞回歸去年首次推出，使用整塊艾登起司（Edam Cheese）排入堡的「微牽絲起司排雙牛堡」與「微牽絲起司排脆豬堡」，5/17～6/13再吹CHEESE濃捲風。「微牽絲起司排雙牛堡」除了有兩片100%純牛肉，清爽生菜及奶香濃郁的傑克起司醬、滑順的切達起司片，再加入「艾登起司排」一口咬下會迸發濃厚牽絲起司；「微牽絲起司排脆豬堡」，則改為不吃牛的消費者使用本產豬後腿肉製成的炸豬排，搭配整塊起司排一樣濃郁誘人。
夏日大家最愛的冰炫風，則有全新口味限量「巧克力焦糖冰炫風」5/17登場，與KitKat聯名的新產品滿足巧克力控，將KitKat香醇巧克力脆片拌入冰淇淋中，搭配威化餅乾的酥脆口感及香濃焦糖醬，買就送限量KitKat迷你威化巧克力，加倍療癒！限量供應至售完為止，購買「巧克力焦糖冰炫風」乙杯即送 KitKat迷你威化巧克力乙份（數量有限，送完為止）。