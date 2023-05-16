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重啟核電？童子賢：低碳轉型不能只依賴一種能源

▲針對重啟核電議題，和碩董事長童子賢今（16）日指出，低碳轉型不是只有依賴一種能源，能源的「黃金組合」才能讓台灣經濟蓬勃發展。（圖／記者鄭妤安攝影）
▲針對重啟核電議題，和碩董事長童子賢今（16）日指出，低碳轉型不是只有依賴一種能源，能源的「黃金組合」才能讓台灣經濟蓬勃發展。（圖／記者鄭妤安攝影）

記者鄭妤安／台北報導

針對重啟核電議題，和碩董事長童子賢今（16）日指出，低碳轉型不是只有依賴一種能源，能源的「黃金組合」才能讓台灣經濟蓬勃發展，經濟部次長林全能則表示，核能的處理最重要的就是核廢料的解決方案，同時，也須探討民眾對於核能的支持度，上述兩者皆是影響核能發展的關鍵。

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童子賢昨（15）日上網路節目大談對能源的看法，認為台灣減排需重新排列能源的黃金組合，他主張重啟核一、核二，使核電占比達 15%至18%，減少碳排又能降低電價，喊話政府現在「非碳」比「非核」重要，不過，行政院副院長鄭文燦、和經濟部長王美花皆對此表示「非核家園立場不變。」

童子賢今日出席資策會「2023 電子資訊產業低碳轉型永續峰會」，會上致詞表示，低碳轉型不是只有依賴一種能源，「我強調的是一個黃金組合」，才能讓台灣經濟蓬勃發展。而能源、運輸、工業、生活、建築等部門，皆會對碳排產生巨大影響，能源僅為其中一部分，整體低碳轉型需要好幾個部分及領域才有可能達成。

媒體追問，提倡核能的想法，是否與民進黨的非核家園政策相互牴觸？他表示，大家都是往同一個目標在進行，政策的探討過程不可能短時間之能即達成共識，很多意見與矛盾要能夠處理才能繼續前行，包含低碳轉型等議題，不過整體而言，大家都是為了台灣好，為了產業能夠永續著想。

林全能於媒體聯訪時則表示，政府推動減碳有明確的執行規劃，去年公佈的淨零碳排路徑圖當中包括12大戰略計劃，其中有2至3個計畫與能源相關，像是風光電加大投入、前瞻能源發展，以及氫能計畫也是未來很重要的一環。在能源減碳面向上，路徑非常多，政府皆會針對每個路徑進行檢視。核能的處理最重要的就是核廢料的解決方案，同時，也須探討民眾對於核能的支持度，上述兩者皆是影響核能發展的關鍵。

此外，今日為高壓用戶擴大夏季電價的第一日，面對電價調漲，夏月電價延長一個月，政府是否會擔心會引來反彈聲浪？林全能回應，電力價格波動可促使企業進一步達成節能目標，雖然電價調漲，但若做好節能減碳，企業成本不一定會增加。

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