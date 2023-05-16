「朱郭會」後挺郭記者會突然取消 陳玉珍：接到郭台銘通知
國民黨徵召總統參選人在即，昨日晚間黨主席朱立倫與鴻海創辦人郭台銘「會前會」，而就在朱郭會後，原訂今（16）日舉行的「呼籲國民黨中央徵召郭台銘先生參選2024總統」記者會突然取消，挺郭的國民黨立委陳玉珍說，他接到郭台銘通知說不要辦這個記者會，但沒有說原因；媒體詢問是否知道朱郭會內容，陳玉珍笑而不答，媒體再問是否有苦難言，陳玉珍說，沒有苦，很平靜。
記者余祥／台北報導
陳玉珍昨晚11點多代為發出採訪通知，今日將在天成飯店舉行「呼籲國民黨中央徵召郭台銘先生參選2024總統」記者會，結果今日10點多，又通知記者會取消。
陳玉珍說，原本開這個記者會，聚集地方的政治領袖，希望在徵召前夕讓黨中央聽到地方的聲音，桃園以南各地的議長、議員、民眾支持郭台銘的很多，因此在徵召前提出呼籲，但接到郭台銘通知說不要辦這個記者會；媒體詢問，是否與朱郭會有關？陳玉珍說，他沒有說原因。
至於是否知道昨日朱郭會相關訊息，陳玉珍笑而不答，媒體追問，是有苦難言嗎？陳玉珍說，沒有苦，就是很平靜；他還是認為郭台銘是最適合代表在野陣營挑戰賴清德的人選，而且有機會勝選。
有關媒體報導，秘書長黃健庭曾提出郭台銘可以擔任不分區立委，角逐立法院長，陳玉珍說，他沒有聽說過，也無法判斷郭台銘是否會接受。媒體詢問，在徵召前夕會跟郭台銘討論相關事宜嗎？陳玉珍說，應該會廣泛討論。