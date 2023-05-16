汪小菲為家人慶生恐挨告？張蘭痛罵大S：壞到沒有底線
汪小菲來台為家人慶生，卻大膽曝光家人們正面照，形同侵犯隱私，狠踩前妻大S的地雷，大S表示將採法律程序處理此事，汪小菲的母親張蘭加入戰局，昨（15）日直播帶貨時得知此事相當生氣，對大S表示不滿，憤怒地說：「某些人太壞了！都壞到沒有底線了，當爸爸的給孩子過個生日就被告了，這上哪兒說理去？」
記者江芷稜/綜合報導
大S當年曾以家人合照，作為出版書籍封面，不過當時他們年紀幼小，隨著年齡增長，為了保護隱私，她在綜藝節目上透露，自從2歲後不再曝光家人照片，保護他們成長過程不被打擾，在自由自在的環境長大，尤其是家事紛擾上了新聞版面，離婚協議裡也希望避免影響家人。
不過，張蘭過去在直播時，就不經意曝光家人的照片、影片，汪小菲這次大方以正面照示人，營造慶生歡樂氣氛，自己滿臉驕傲，家人們卻是一臉漠然。大S不滿前夫舉動，訴求以法律途徑處理，張蘭得知後情緒激動，直播時怒批「本來就是一件很小的事而已，只能說某些人太壞了，壞到沒有底線了！」、「想要慶個生而已就給告了？還送上熱搜了，怎麼成天淨幹壞事呢！」
有網友勸她「蘭姐別氣了，為這種人氣壞身子不值得」、「兒子生日只是高興的曬個合照也要被告，還有天理嗎？」也有網友認為張蘭、汪小菲刻意曬出家人照片博取流量，相當不可取，反擊「你不也是拿人家消遣」、「曝光孩子學校位置、長相，一旦被壞人盯上就完了」、「為了錢唄，想錢想瘋了」。