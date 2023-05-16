內幕／總統提名前夕風雨欲來　藍營人士點名侯友宜放低姿態促團結

明天出席國民黨中常會身分？侯友宜：以新北市長身分去支持

▲對於明天國民黨中常會會以立委提名人還是2024大選被徵召人的身分出席？侯友宜受訪說，會以新北市長身分出席。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.16）
▲對於明天國民黨中常會會以立委提名人還是2024大選被徵召人的身分出席？侯友宜受訪說，會以新北市長身分出席。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.16）

記者吳嘉億／新北報導

新北市長侯友宜今（16）日上午到五股、蘆洲交界的成蘆大橋，視察瓶頸路段改善工程，對於是否參加明日國民黨中常會以及以何種身分出席？侯友宜對此表示，照以往的規定，縣市首長都會出席；所以理當會以新北市市長的身分，去支持黨內的新北市立委參選人。

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對於外傳明日將是國民黨中常會將會正式提出2024總統大選徵召人選，記者先問到侯友宜明日是否會全程參加中常會？對此，侯友宜表示，因為明天有新北市的立委提名人會參與這場中常會，照以往的規定，只要新北市有立委要參選，經過黨中央的提名，縣市首長都會出席。

至於是以立委提名人還是被徵召人選的身分出席？侯友宜還是重申，因為新北市的立委參選人已經過黨中央提名確定，所以被提名的立委當地縣市首長都會參加，所以理當會以新北市市長的身分，去支持黨籍立委參選人參加這一次在新北市的選舉。

記者也問到是否會擔心明天的中常會的角力擴大？侯友宜表示，社會的穩定經濟的蓬勃發展，有賴大家團結一致，讓團結共同成為一股穩定台灣的力量，這樣才會讓中華民國永續繁榮發展，會抱持這樣的一個理念，大家一起共同加油。

至於外傳積極爭取徵召參選2024總統大選的鴻海集團創辦人郭台銘，包下黨中央的路權一事。侯友宜還是強調，大家有一樣的價值跟信念，在同樣的理念的底下，會讓社會更穩定、讓大家能夠更同心齊力，團結共同面對所有的挑戰。

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