明天出席國民黨中常會身分？侯友宜：以新北市長身分去支持
新北市長侯友宜今（16）日上午到五股、蘆洲交界的成蘆大橋，視察瓶頸路段改善工程，對於是否參加明日國民黨中常會以及以何種身分出席？侯友宜對此表示，照以往的規定，縣市首長都會出席；所以理當會以新北市市長的身分，去支持黨內的新北市立委參選人。
記者吳嘉億／新北報導
對於外傳明日將是國民黨中常會將會正式提出2024總統大選徵召人選，記者先問到侯友宜明日是否會全程參加中常會？對此，侯友宜表示，因為明天有新北市的立委提名人會參與這場中常會，照以往的規定，只要新北市有立委要參選，經過黨中央的提名，縣市首長都會出席。
至於是以立委提名人還是被徵召人選的身分出席？侯友宜還是重申，因為新北市的立委參選人已經過黨中央提名確定，所以被提名的立委當地縣市首長都會參加，所以理當會以新北市市長的身分，去支持黨籍立委參選人參加這一次在新北市的選舉。
記者也問到是否會擔心明天的中常會的角力擴大？侯友宜表示，社會的穩定經濟的蓬勃發展，有賴大家團結一致，讓團結共同成為一股穩定台灣的力量，這樣才會讓中華民國永續繁榮發展，會抱持這樣的一個理念，大家一起共同加油。
至於外傳積極爭取徵召參選2024總統大選的鴻海集團創辦人郭台銘，包下黨中央的路權一事。侯友宜還是強調，大家有一樣的價值跟信念，在同樣的理念的底下，會讓社會更穩定、讓大家能夠更同心齊力，團結共同面對所有的挑戰。