睽違16年！田中千繪重返《海角七號》 情牽格紋襯衫男不是范逸臣
由魏德聖執導的經典國片《海角七號》，男女主角范逸臣、田中千繪從戲裡愛到戲外情牽15年，如今距離當初拍攝電影已經16年之久，田中千繪帶著爸爸再次回到位在墾丁的《海角七號》拍攝地點，回憶湧現令她直呼：「讓爸爸看見我在台灣的起點。」
記者黃雅琪/綜合報導
田中千繪曾經出演周杰倫《七里香》專輯同名歌曲MV女主角、客串電影《頭文字D》，但最著名的還是她主演的國片《海角七號》，田中千繪在片中飾演「友子」一角走紅。電影拍攝至今相隔16年，今（16）日田中千繪帶著爸爸再次回到墾丁拍攝地點，照片中的她戴著一頂螢光粉色鴨舌帽、穿著休閒的牛仔襯衫外套，開心與海角七號的門牌合照，爸爸則是穿著格紋襯衫，舉起雙手展示門牌，相當逗趣。
田中千繪原本還很擔心旅途遙遠，爸爸會感到太辛苦：「從台北到屏東，需要約4小時半的時間，我本來有點擔心爸爸會不會累這樣的長途車程，只不過還好沒有因為這樣就放棄這一趟屏東行，去就對了！」田中千繪重返當年拍攝地，難掩興奮：「我也很久沒來夏都沙灘酒店，入口處居然看到「海角七番」的路牌！我很愛雞蛋花，這朵花真的很適合藍天白雲的背景，墾丁的海灘雖然這天的風有點大，但海浪的聲音依然療癒人心。」
故地重遊，田中千繪心情百感交集：「雖然離《海角七號》拍攝時間已過了16年了，但這次能夠讓我爸爸看見對我來說我台灣的起點，覺得非常非常開心。父女間又增加了一個新的回憶也很開心、很開心。」