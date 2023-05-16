專家估中國約12億人曾染疫　「二陽」掀熱議

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根據央視報導，中國工程院院士鍾南山15日指出，無論有症狀還是沒有症狀，如果體內新冠病毒對應的抗體增高，就說明人體曾被感染過。從這個角度看，根據測定，全國大概有85%的人感染過新冠病毒，約有11億至12億人。
鍾南山說，根據相關實驗室研究和新加坡等地的研究，新冠病毒感染後產生的抗體能在4至6個月的時間內起到保護人體的作用；但如果面對變異株XBB，其保護力可能會減弱。
他認為，「從去年12月算起，實際看現在已經是到了這個時間了。」
鍾南山表示，目前在廣州流行的主流新冠病毒株是XBB1.9.1。根據目前廣州市發熱門診的數據，接受檢測的發熱病人，有20%至25%是新冠病毒感染者。
他說明，下一步應對病毒，一方面還需要研發能覆蓋XBB變異毒株的疫苗，這些疫苗主要是要針對一些特殊人群，比如免疫力低或有其他嚴重慢性病的老年人；另一方面，一旦感染了新冠，應給予及時藥物治療，能大大幅降低死亡率。
關於「二陽」現象，福建新聞網今天報導，福建醫大附一醫院感染科主任丁海波表示，「五一假期」後醫院發熱門診查出的陽性患者確實增多，一般每天有四、五個，多的時候十幾個，但多數患者症狀較輕，以發熱、喉嚨痛、咳嗽為主。
福建省疾控中心說明，近期福建省疫情發展情勢與其他省份類似，部分地區感染人數開始緩慢上升，感染者主要集中在三類人群：未被感染、新冠抗體下降及免疫缺陷等人群，但「二陽」症狀普遍較輕，民眾不必太過焦慮。（編輯：唐佩君/周慧盈）1120516
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