NBA季後賽分析／沒有Dwight Howard　湖人這次依然能過金塊這關嗎

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矛盾大對決 禁區依然是本屆西區決賽的兵家必爭之地
扣掉季末幾場調整備戰的賽事，金塊本季進攻效率為118.3，這是有史以來第二高的數字，僅次於本季的沙加緬度國王；不過湖人在交易截止日後的防守效率為110.3，比本季此數據聯盟第一的克里夫蘭騎士(110.6)還低，雙方在球風上各有千秋。
兩隊在這一季交手過4次，各拿下兩勝，但皆是在交易截止日前進行的，其中有一場湖人方面James和Davis都缺陣，參考價值有限。不過依然能看出湖人在雙星健康時，先發陣容完全能和金塊抗衡。
本季金塊場均禁區得分為54.9分，Nikola Jokic場均16分，Aaron Gordon得到10.4分。湖人場均在禁區攻下54.3分，Davis佔其中的15.9分，James得到15.3分。這兩支球隊交手，勝負就是看誰統治了籃下。
沒有了Dwight Howard AD能單防對Jokic做出有效限制嗎？
在2020年西區決賽，湖人雙星真的展現出自己對禁區的強大統治力，Davis場均31.2分，真實命中率57.6%，GmSc為24.4；LeBron James場均27分，有效命中率56.7%，GmSc為24.1。
Dwight Howard在那個系列賽中，是一個能對勝負做出重要影響的角色，整個系列賽她場均出賽20.2分鐘，8.2分5.2籃板，有效命中率78.9，進攻效率133，防守效率110，出色的完成了自己的任務——消耗Jokic，讓他心煩意亂。
也是因為這個因素，Davis可以完全將專注和體力放在進攻端，因此打出了場均31.2分、命中率的54.3%的巨星級表現，那一輪系列賽他的跳投命中率很高，雙腿輕盈有力。他知道自己只需要在球場的其中一邊打出好表現即可。
Jokic在5比賽中領到23次犯規，幾乎每一場都處於犯規麻煩之下，這顯示他承擔的防守任務有點超過自己的負荷範圍了，他需要有人幫他減輕負擔，就像是Howard幫AD做得一樣。
Jokic正打出生涯最有效率的進攻賽季 Jamal Murray必須在今年西決證明自己是前者的最佳幫手
在對上4月1日對上明尼蘇達灰狼的比賽，在Rudy Gobert末節因傷退場的情況下，AD單節砍下17分，Karl-Anthony Towns對他毫無辦法。Jokic難道就能做得更好嗎？
不過在今年，金塊擁有更好的陣容，他們有6名在聯盟中先發等級的球員，有2名出色的輪替球員,，而且Jokic在進攻端打出了一個偉大的賽季，使用率僅有27.2(聯盟排第34)，真實命中率來到70.1%，用這樣的效率場均貢獻場均貢獻24.5分、11.8籃板、9.8助攻，他可能已經取代Stephen Curry成為目前籃壇最好的進攻球員。
在對上太陽的最後3場比賽，他總共拿到了122分，在系列賽第4戰他得到53分11助攻，Game Scoe高達42.4，這是NBA季後賽史上第11高的比賽。所以他用表現證明了若無好的對位防守者，他完全有能力自己得分並摧毀一切。但如湖人選擇大量包夾，那太陽隊已經嘗過了苦果，金塊其他球員有能力命中投籃，或是完成空切上籃。
但對於Jokic來說，挑戰在於防守端，在次輪他並沒有遭遇到太大的挑戰，可是在首輪面對Anthony Edwards的切入，他和球隊都沒有做出很好的解答，最終是靠著更好的團隊戰力勝出的。這一輪他們要面對的是狀態正佳、非常善於擋拆的湖人後衛和James，Michael Malone和其團隊給出的解答，很可能就是最終的結果。
而有關Jamal Murray的部分，外界一直期望他能成為一名真正的全明星球員，而現在就是這個舞台了，Jokic需要更多幫手，他必須要持續產生外線的壓力，甚至在擋拆的情境中，要逼迫Davis出來對位，才能給球隊製造更多理想的機會。
Vanderbilt很可能會在系列賽初期開始守Murray，他將要面對一個尺寸很大、運動能力出色的對位強點，這是他生涯的最重要的一個系列賽。甚至，很有可能他的發揮將決定這兩支球隊未來幾年的運作，以及最終能取得什麼樣的榮譽。
James會甘於處在無球的角色嗎？
James在這個季後賽進攻端得到了更多幫手，湖人擁有很多持球點，所以他很多時候處於無球狀態，讓自己穿插在球隊所需要的位置上。但在首輪G4和次輪G6，在決定那一場比賽的關鍵時刻，他用上籃和低位挑戰了他的對位者，並且帶領球隊走向勝利。
而在這一輪系列賽，金塊沒有那麼多對位資源能限制他，而且球隊需要他得到更多分數，他會更多持球、並且嘗試去錯位進攻Jokic，在比賽一開始就按下「氮氣按鈕」嗎？
若James對位到的是Aaron Gordon，那他的防守壓力將小的多，這也意味著他將有更多餘裕在進攻端進行強攻。湖人肯定會面對幾場堅苦卓絕的慘烈焦土戰，而那時候擁有38歲的詹皇，仍然是他們的最大優勢。
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