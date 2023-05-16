內幕／總統提名前夕風雨欲來　藍營人士點名侯友宜放低姿態促團結

「中產以下房貸支持專案」6月上路　自用住宅貸款戶申請可拿3萬

▲內政部今召開「中產以下房貸族支持金專案準備上路」記者會，擬定該專案將在6月1日開放線上申請。（圖／內政部提供）
▲內政部今召開「中產以下房貸族支持金專案準備上路」記者會，擬定該專案將在6月1日開放線上申請。（圖／內政部提供）

記者翁子竣／台北報導

內政部今（16）日召開「中產以下房貸族支持金專案準備上路」記者會，配合立法院今年2月通過疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例，內政部擬定「對中產以下自用住宅貸款戶支持辦法」將在6月1日開放線上申請；自即日起，開放90線免費諮詢專線服務（02）2162-1239，時間為週一至週五早上8點至下午6點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
內政部長林右昌表示，「內政部對中產以下自用住宅貸款戶支持辦法」已於今年5月3日發布，該專案於6月1日開辦，全面採線上申請，程序簡便、操作簡單，經審查符合資格，支持金將透過原貸款金融機構直接存入借款人約定繳納貸款本息的帳戶內，「預估第一批符合資格的自用住宅貸款戶，在7月初就能獲得一筆定額3萬元支持金，實質幫忙減輕生活壓力。」

林右昌重申，本政策的重點是要照顧過去3年受到疫情影響的中低薪房貸族，正視他們所面臨的生活困境與負擔，政府幫忙這群人一同面對後疫情時代的生活。因此，不適用未來要買房子的人，並透過規範原始核貸金額，讓買高價房的人無法適用。

專案申請人須為自用住宅貸款的借款人，其與配偶及未成年子女應符合下列資格： 一、合計僅有一筆自用性質購置住宅貸款，並須有非呆帳的貸款餘額； 二、合計持有房屋1戶以內；三、原始核貸金額，位於臺北市住宅為新台幣850萬元以內，位於其他直轄市、縣(市)住宅為新臺幣700萬元以內；四、110年各類所得總額合計於新臺幣120萬元以內。 五、上述資格認定基準日為112年2月28日。

林右昌指出，在專案開放線上申請前，為方便民眾預先瞭解資格及申辦方式，除提供諮詢專線（02）2162-1239由專人服務外，也攜手金融機構透過宣傳摺頁來協助宣傳，另內政部營建署官網「重要政策」項下也設有「中產以下自用住宅貸款戶支持金專區」，供民眾上網查詢。

此外，林右昌特別提醒，詐騙手法常結合時事議題，本專案線上申請通過審查後，支持金會透過原貸款金融機構，直接存入借款人約定繳納貸款本息的帳戶內。林右昌強調，後續支持金的撥付絕對不會發簡訊、不會打電話、也不會傳EMAIL通知，請民眾務必提高警覺，如果有疑慮，請立即撥打165反詐騙諮詢專線求證。

房市／房貸期數創新高！「30年期」盛行　40歲購屋恐繳到退休

房貸地板利率2.06%！貸千萬多付4萬3860元　專家教5招減房貸壓力

台南房貸族一次搞懂購屋補貼如何領3萬6萬

去年第4季全國房貸負擔率減0.3%　內政部：購屋壓力改善

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀