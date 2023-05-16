「中產以下房貸支持專案」6月上路　自用住宅貸款戶申請可拿3萬

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林右昌重申，本政策的重點是要照顧過去3年受到疫情影響的中低薪房貸族，正視他們所面臨的生活困境與負擔，政府幫忙這群人一同面對後疫情時代的生活。因此，不適用未來要買房子的人，並透過規範原始核貸金額，讓買高價房的人無法適用。
專案申請人須為自用住宅貸款的借款人，其與配偶及未成年子女應符合下列資格： 一、合計僅有一筆自用性質購置住宅貸款，並須有非呆帳的貸款餘額； 二、合計持有房屋1戶以內；三、原始核貸金額，位於臺北市住宅為新台幣850萬元以內，位於其他直轄市、縣(市)住宅為新臺幣700萬元以內；四、110年各類所得總額合計於新臺幣120萬元以內。 五、上述資格認定基準日為112年2月28日。
林右昌指出，在專案開放線上申請前，為方便民眾預先瞭解資格及申辦方式，除提供諮詢專線（02）2162-1239由專人服務外，也攜手金融機構透過宣傳摺頁來協助宣傳，另內政部營建署官網「重要政策」項下也設有「中產以下自用住宅貸款戶支持金專區」，供民眾上網查詢。
此外，林右昌特別提醒，詐騙手法常結合時事議題，本專案線上申請通過審查後，支持金會透過原貸款金融機構，直接存入借款人約定繳納貸款本息的帳戶內。林右昌強調，後續支持金的撥付絕對不會發簡訊、不會打電話、也不會傳EMAIL通知，請民眾務必提高警覺，如果有疑慮，請立即撥打165反詐騙諮詢專線求證。