北影入圍！柯震東認了《黑的教育》賠錢 凌晨黑底白字吐露下一步
31歲柯震東執導的國片《黑的教育》讓朱軒洋抱走金馬獎最佳男配角，日前電影拿下香港國際電影節華語新秀競賽組「特別表揚獎」，接著又獲選義大利遠東影展開幕片，映後掌聲長達3分鐘，好消息還沒完，昨（15日）台北電影獎公布入圍名單，該片共入圍8項大獎，被點名是最佳導演獎遺珠，正在休長假的柯震東凌晨於IG發聲，坦承《黑》片賠錢，「但（我）還是想要繼續！」
記者楊穎軒／綜合報導
柯震東祝賀提名北影影帝的蔡凡熙、男配角朱軒洋，他PO出入圍名單，標記兩人「交給你（們）了」，接著分享《黑的教育》入選最佳劇情長片的圖卡，寫下：「交給我了！」後來發了一篇黑底白字的動態，寫道：「不是不想發表感言！我超級愛北影的！謝謝你們的肯定！因為這樣我才有勇氣去做下一部的計畫！我沒做好的！下一部繼續！」
「（拍）電影真的很難」，柯震東說出心裡話，稱唯有愛電影，自己才願意持續往這條路走下去，「賠了一些錢，但還是想要繼續！為何？因為電影在大銀幕給大家的東西是無法取代的！無論《黑的教育》結果如何，還是要謝謝電影！」據了解，《黑的教育》去年底上映到下檔，全台票房近800萬元，離成本回收、賺錢仍有一段距離，但好口碑從去年延續到今年，作為新導演的第一部作品來說，已經十分優秀。