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北影入圍！柯震東認了《黑的教育》賠錢　凌晨黑底白字吐露下一步

▲柯震東執導的《黑的教育》在台北電影獎入圍名單大放異彩。（圖／記者陳明中攝）
▲柯震東執導的《黑的教育》在台北電影獎入圍名單大放異彩。（圖／記者陳明中攝）

記者楊穎軒／綜合報導

31歲柯震東執導的國片《黑的教育》讓朱軒洋抱走金馬獎最佳男配角，日前電影拿下香港國際電影節華語新秀競賽組「特別表揚獎」，接著又獲選義大利遠東影展開幕片，映後掌聲長達3分鐘，好消息還沒完，昨（15日）台北電影獎公布入圍名單，該片共入圍8項大獎，被點名是最佳導演獎遺珠，正在休長假的柯震東凌晨於IG發聲，坦承《黑》片賠錢，「但（我）還是想要繼續！」

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▲柯震東被點名是北影最佳導演獎入圍遺珠，評審相當肯定他當導演的才華，認為柯在演員調度上非常到位。（圖／記者陳明中攝）
▲柯震東被點名是北影最佳導演獎入圍遺珠，評審相當肯定他當導演的才華，認為柯在演員調度上非常到位。（圖／記者陳明中攝）
▲《黑的教育》柯震東（右二）首次當導演，細心指導蔡凡熙（右一）、宋柏緯（左起）、朱軒洋表演。（圖／禾豐九路提供）
▲柯震東（右二）指導蔡凡熙（右一）、宋柏緯（左起）、朱軒洋表演。（圖／禾豐九路提供）
柯震東祝賀提名北影影帝的蔡凡熙、男配角朱軒洋，他PO出入圍名單，標記兩人「交給你（們）了」，接著分享《黑的教育》入選最佳劇情長片的圖卡，寫下：「交給我了！」後來發了一篇黑底白字的動態，寫道：「不是不想發表感言！我超級愛北影的！謝謝你們的肯定！因為這樣我才有勇氣去做下一部的計畫！我沒做好的！下一部繼續！」

▲柯震東透露有下一部電影的拍攝計畫。（圖／翻攝自柯震東IG）
▲柯震東透露有拍攝下一部電影的計畫。（圖／翻攝自柯震東IG）
「（拍）電影真的很難」，柯震東說出心裡話，稱唯有愛電影，自己才願意持續往這條路走下去，「賠了一些錢，但還是想要繼續！為何？因為電影在大銀幕給大家的東西是無法取代的！無論《黑的教育》結果如何，還是要謝謝電影！」據了解，《黑的教育》去年底上映到下檔，全台票房近800萬元，離成本回收、賺錢仍有一段距離，但好口碑從去年延續到今年，作為新導演的第一部作品來說，已經十分優秀。

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