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搶進越南醫療供應鏈　​​貿協看準骨材牙材醫療市場

▲台灣智慧生醫產業赴越南拓銷團。（圖／貿協）
▲台灣智慧生醫產業赴越南拓銷團。（圖／貿協）

記者賴正琳／綜合報導

外貿協會今(2023)年首創，特別深入越南骨材牙材醫療市場，針對當地需求，籌組主題式實體拓銷團，於5月8日至14日赴河內及胡志明市，與兩地相關業者與公會交流獲極大迴響，精準媒合台越醫療供需面，洽談場次逾170場，預估商機超過380萬美元。 

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本次台灣智慧生醫產業赴越南拓銷團，參團團員共計14家，包括方策科技、康聯生醫科技、皇亮生醫、台灣牙易通、和康生技、冠亞生技、三鼎生技、易邁生技、中國化學製藥、亞太聯發生醫、生之寶國際再生醫學科技、長庚醫療體系、義大醫療體系、台北醫學大學附設醫院等。其中台灣牙e通、皇亮生醫及三鼎生技3家業者，帶入牙科元宇宙(Dentaverse)概念，以dentallHiS雲端診所管理系統為核心的雲端整合服務，以及越南牙材市場熱門產品人工牙根及隱形牙套，在河內Medipharm展覽期間，辦理台灣智慧醫療論壇暨洽談，推廣台灣優質健康產業，吸引了眾多的詢問人潮。重要買主包括河內國立耳鼻喉醫院、白梅醫院、河內醫藥大學、順化大學、國家醫療器材及建設機構等。 

本拓銷團獲越南醫療業者大力支持。越南醫材協會副理事長Ha Dac Bien表示，越南近年醫療水準提高，成為全球醫療器材需求成長最快的地區之一，台灣醫材擁有國際大廠優良品質且價格具競爭力，MIT產品相信能吸引越南專業醫師眼光。本團辦理台灣健康產業日，由參團廠商發表最新技術，並搭配一對一洽談進行國際媒合。藉由媒合活動，協助廠商進一步促成合作，提升我國醫療服務搭配醫療器材之高附加價值之海外拓銷。 

和康生技、冠亞生技、易邁生技、中國化學製藥、亞太聯發生醫皆表示，買主對台灣產品接受度高，越南買主對骨材、醫美術後保養及膠原蛋白飲等相關產品等更有濃厚興趣，紛紛詢問如何下單訂購等細節。其中，和康生技表示，未來將繼續參加新南向台灣形象展及貿協舉辦之推廣活動，持續耕耘新南向市場。 

此外，國際醫療服務業者林口長庚紀念醫院、義大醫療體系、台北醫學大學附設醫院等亦提到，越南認同台灣顱顏重建、癌症治療(質子治療及再生醫療)、換肝手術等罕重病醫療，建議未來以醫帶商，與當地專科醫師交流或來台代訓，促成雙方在高階醫療領域及當地病患國際醫療轉診合作。 

貿協強調，台灣植牙訓練系統與導板耗材、骨釘、鈦膜、器械盒、人工植體、骨填料、生物膜、手術器械、水雷射設備、齒雕機……等，產品線從人工牙根系統、數位牙科、矯正系列到牙科材料、器材、設備等，已相當完整成熟。加上生技製藥發展成熟，極具國際競爭優勢，整合成台灣國家隊，廠家不用單打獨鬥，整合在一起力量大，資源更集中。台灣業者積極投入開發新南向市場，疫後需求正是共同合作開發全球骨科牙材市場難得契機。 

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