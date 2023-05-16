7-11推出「酷聖石mini杯」！任選12款口味49元 這天再買1送1
夏天正式來臨，7-11主推冰品節正式啟動，最大亮點是推出全新酷聖石獨家迷你杯系列，共有12種冰淇淋口味，最低只要銅板價49元開吃。此外，5月20日單日限定，買1送1平均單杯30元，比冰棒還便宜！
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11與酷聖石合作推出「7-ELEVEN酷聖石複合店」，夏季開賣迷你版規格的「酷聖石mini系列」共有12種冰淇淋口味，相較於COLD STONE店內的人氣商品8盎司冰淇淋，全新的mini尺寸僅1/4大小，份量適中，適合想吃冰又不想太過負擔，迷你尺寸更好拍照打卡。
迷你杯單球冰淇淋原價59元，6/13前最低只要銅板價49元。配料還可自行加購搭配小熊軟糖、OREO、夾心奶油餅乾等人氣配料，特別推薦3款「香奶OREO冰淇淋+OREO餅乾」、「草莓覆盆莓冰淇淋+小熊軟糖」、「綜合莓果雪貝」最對味經典口味。
同時，千萬別錯5/20限定優惠，7-11酷聖石系列買1送1，相當於mini杯只要30元開吃。並且明（17）日起至6/17，每日7-11會員可於APP免費玩2次抽抽樂，除了指定冰品2折優惠券外，也有機會獲得冰品免費贈。
全家則是推自有品牌冰棒，嚴選在地水果製成的雪酪冰棒含有豐富果汁含量，芒果百香雪酪含有18%以上，檸檬芭樂雪酪更高達36%以上，每一口都能感受到酸甜果香四溢，且雪酪口感細緻，新品原價每件40元，5/30前APP會員享加10元多1件優惠，平均單支25元。