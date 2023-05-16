體驗老旗津人的生活故事 旗津錦繡老屋翻新預約免費參觀
你想體驗老旗津人精彩生活故事嗎！高雄旗津老街70年歷史的莊家老宅「錦繡」，在文化部的補助下，透過傳統工匠老師傅巧手，歷時1年餘整修完成，即日起免費開放電話預約參觀，歡迎對閩式建築庭園有興趣的市民朋友，到旗津吃海鮮時，也可順道探訪「錦繡」閩式老宅，體驗老旗津人的精彩生活故事。
記者郭凱杰／高雄報導
「錦繡老屋」位於旗津區文正巷78號，是一棟2層樓的洋房，前棟興建於民國40年為磚木造二樓建物，後棟則興建於民國51年為加強磚造二樓建物。是一棟二層樓的洋房，二樓立面的女兒牆上的「錦繡」堂號是洗石子的工法，紅瓦、馬背、雨批，為閩式建築元素，二樓陽台的瓶形矮欄和屋內的線板，則是日式裝飾風格，天花板桁架和樓梯都是木料，值得保存。
屋主莊先生說，進入修復階段才是挑戰，前棟牆體結構為咾咕石和磚造，修復牆面時內外牆面的灰泥都要打除重新施作，找不到過去的六角磚，就自己去剪出來。為的就是要把那份「古早味」找回來。
屋主莊先生也認為，修復老建築的工法較為複雜，現今許多工班師傅無法承接施作。得知文化部有補助案後向高雄市政府都市發展局申請補助案，經過都發局的全力協助，終於能一圓屋主人生最大的夢想，復刻兒時的回憶，也讓老房子有了新生命。
都發局表示，老房子是都市發展的活見證，表現出各個時代獨特的工藝技術及文化內涵，不僅是都市記憶的有形資產，更是現代化街區所無法取代的文化價值。基於保存與再生的理念，文化部啟動了「私有老建築保存再生計畫」讓具有潛在資產的私有老建築得以再生。
高市府自107年受文化部委託，協助具有潛在資產的老建築申請補助，目前已完成7間老屋修繕，全力協助讓高雄老屋回春!高雄旗津區存在有許多無價資產的老建築，這些見證高雄變遷且具有豐富人文底蘊的無價資產需加以保存。如有興趣參訪「錦繡老屋」市民朋友，可聯繫預約參觀時間，亦可撥打服務專線07-3373527，將有專人說明。