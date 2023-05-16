好市多A肝莓賠償誠意不足！消保處出手了 業者同意「3大新措施」
美式賣場好市多（Costco）莓果爆A肝病毒的食安風波，業者在5/11宣佈除了商品全額退款外，還會提供等價額慰問金，也就是綜合莓、藍莓的售價469、549元，被痛批誠意不足，當時好市多強調：「補償方案以現行公告內容為主！」行政院消保處今(16)日發文表示，昨(15)日召集相關單位與好市多研商，針對檢測費用及A肝確診者進行討論。會後，好市多針對會議建議初步同意，並承諾朝此方向努力由各賣場處理。新方案包含：檢測及掛號費超過500元可檢具單據，將實支實付；同住家人如食用影響產品，檢測費用（含掛號費）則依個案情形從優從速處理；符合本公告之A肝確診者，將負擔法律責任。
記者周淑萍/綜合報導
行政院消保處5/15召開會議邀請行政院食品安全辦公室、衛生福利部食品藥物管理署、臺北市政府、新北市政府、桃園市政府、臺中市政府、臺南市政府、高雄市政府、新竹市政府、嘉義市政府與好市多共同研商，好市多公司針對會議建議下列事項，基於保護消費者權益立場初步同意，並承諾攜回朝此方向努力由各賣場處理。
行政院消保處提醒消費者，如與好市多公司間之消費爭議仍無法獲得妥適處理，可依消保法第43條以下規定，向消費者保護團體、各地方政府消費者服務中心申訴或至行政院消費者保護會網站進行線上申訴，另如欲提起團體訴訟之消費者，請保留相關證據資料，以利後續訴訟進行，保障自身權益。
- 檢測費用部分，符合規定者，檢測費用及掛號費低於500元者，仍維持該給付500元；如檢測費用加掛號費超過500元者，檢具單據實支實付補助費用。
- 會員之同住家人如有食用受影響產品，其檢測費用（含掛號費）由該公司依個案情形從優從速處理。
- 符合公告之A肝確診者，好市多將負擔一切法律上責任（包括但不限於相關醫療費用）。