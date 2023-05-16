低碳轉型無法迴避！童子賢曝台灣兩大迫切危機

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童子賢以台北市電腦公會理事長的身份出席，會中致詞時談到，低碳轉型是無法迴避的主題，地球暖化將造成台灣兩大迫切危機，首先，台灣高山多、平地少，僅有的八千多平方公里的平地，在海水上升的威脅下，前景並不樂觀。若2040年、2050年，平均氣溫提高2度到4度，海平面會提升0.5至1.2公尺，最嚴重的情況下，台灣平地會有35%至40%被淹沒，整個高雄旗津不談，台南七股一帶會整個被淹沒，台北的大稻埕、淡水沿海一帶也很有可能消失在海面下。
第二大危機主要聚焦在經濟面，台灣去（2022）年進出口貿易達到9071億元，進出口總額除以GDP為119%，也就是說，台灣的經濟活動很大比重來自進出口貿易活絡，高於南韓的70%、日本的19%，中國的34%，代表台灣的經濟比上述國家更加仰賴進出口貿易，當2024年全球開始開徵碳稅後，台灣將處於不利位置，假設不努力進行低碳轉型，進出口貿易在碳稅開徵後會不順，甚至飽受威脅。
回過頭來看，無論是海平上升，抑或是進出口貿易可能產生障礙，兩大憂慮都可因低碳轉型而有所改善，而低碳轉型需要許多部門及領域一起努力才能達成，同時，也不是只能仰賴單一能源，有關工業、運輸、建築等議題都會對碳排產生巨大影響，能源只是其中的一部分。
經濟部次長林全能則指出，由於全球氣候變遷，世界各國紛紛制定減碳、零碳政策，隨之而來的碳權、碳稅將對全球產業造成莫大衝擊，經濟部工業局為協助素有我國護國神山群的電子資訊產業接軌國際減碳趨勢，特推動中心廠以大帶小方式合作減碳，協助供應鏈業者加速導入最新低碳工具和能源管理等技術，鼓勵汰換製程老舊耗能設備，並提供節能減碳專家顧問輔導及診斷服務，打造整體供應鏈具體減碳的亮點案例。