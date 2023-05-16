桃園男過馬路「被車撞連滾2圈」！起身撥髮瀟灑離去 駕駛看傻眼
台灣被《CNN》評為「行人地獄」，行人走在斑馬線上被撞釀死傷事件頻傳，日前在桃園龍潭，也有名穿西裝的年輕型男過馬路時，遭一輛右轉的轎車撞飛，翻滾2圈落地，不過男子最後起身離開，留下一頭霧水的肇事汽車駕駛。
記者徐銘穗/綜合報導
網友將23秒影片PO上網路社群，在臉書「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」社團引發討論。事發地點位在桃園龍潭北龍路麥當勞十字路口，10日一名穿黑西裝外套、牛仔褲的男子正走在斑馬線上，都已經快抵達對面人行道時，突然一輛綠色的March右轉，黑衣男就在斑馬線上被轎車撞飛，男子在引擎蓋上翻滾一圈後落地。
男子倒地後起身，略微整理一下外套後，直直走回斑馬線上，只轉頭看了一次車內的肇事駕駛，不等對方下車道歉及處理後續，隨即揚長而去，「飄撇」的模樣讓一旁停等紅燈的機車騎士看傻了眼，肇事駕駛下車呆望著他的背影數秒後，一頭霧水回到車上。
畫面曝光後引起網友熱議，「是在拍宣導短片嗎？」、「命大，直接檢舉吧！轉彎連煞車都不煞的。」、「是被撞習慣了？」、「帥！走路有風」、「撞到NPC？ 」「被撞的是不是怕報警？」、「竟然沒事放駕駛走」、「分享去國外啊，告訴他們在台灣走路的行人都有練過護身倒法」，還有人替行人留下設計對白說「拎北有案在身，蒜泥走運」。
為洗刷行人地獄惡名，交通部祭出許多改善措施。交通部次長陳彥伯日前說，交通部將實施「行人專用時相」，也就是行人綠燈時，雙向車流全紅燈，行人專用時相也會訂定相關作業原則與做法，讓地方政府能夠盤點設計。目前全台已有19縣市有此設施，將有547處路口實施行人專用時相，另933處路口則實施行人號誌早開。