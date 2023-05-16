教官下麵給妳吃！人本：豐中女生遭性騷、陳情8次被吃案

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乙生說，她就讀豐原高中時，曾因經濟問題短暫休學，之後從二年級下學期復學，回到學校就被張姓主任教官盯上、認定「問題學生」，多次生攀談的問話內容卻是會不會餓、教官「下麵」給你吃啊、晚上都去哪裡亂搞？是不是晚上太操勞？有沒有跟男生親過嘴、發生過關係？你身上怎麼這麼香？怎麼該長肉的地方沒長肉？甚至要約乙生去酒吧喝酒、觸碰乙生肩膀與頭髮。
去年4月22日，主任教官一路尾隨追問女生：「最近晚上在做什麼？為什麼都不交男朋友？腿為什麼這麼細？」還無故強搜書包，她因書包中有女性衛生用品而拒絕，回應：「我覺得不舒服、隱私被侵犯、像被騷擾」，主任教官竟怒吼：「整個學校都歸我管！你是價值觀偏差、頑劣不服管教的現行犯……」並向班導說女生上課時間在外遊蕩，將她留在教官室長達兩個小時，指她學測完請假過多，無心向學、態度惡劣、價值觀敗壞、是不能出社會工作的廢物、日後沒資格請假跟銷過。
之後教官將她高三下已核可的假單全部撤銷、禁止請假，還竄改出缺勤紀錄，以「逾時請假」變成曠課為由記過，短短幾天累計18支警告，手法和之前的甲生如出一轍，並對外放話，塑造她是壞學生的形象。即使老師想幫忙乙生銷過，也被張姓主教悍然拒絕。
乙生向學務主任、其他教官反映此事，學務主任竟要求她寫下「收回請假申請切結書」，之後坐實了她曠課的行為，多科成績因曠課過多變成零分，導致學分數未達畢業門檻、拿不到畢業證書。
乙生轉向教育局陳情性騷擾事件，經過電話及信件共8次陳情，教育局仍未督導學校啟動性平調查。市議員王立任說，受理此案的是曾任職豐原高中的教育局學生事務室曾姓教官，學生投訴性騷，他直接引用學校說法，以公務信箱回信告知受害者「查無言語不當情事」，不僅完全跳過性平會調程序，從網路受理到結案，居然只有一分鐘！
在求助過程中，乙生一直在身心科就診，之後她向市議員陳情，經與校方協商後，以交錢補修學分的方式，去年7月終於拿到畢業證書，但已身心俱疲沒有繼續升學，至今無法走出陰影。她說，如果不是學弟輕生事件被揭發，不知有多少人會像她和甲生一樣，繼續被貼上問題學生的標籤、遭師長集體霸凌，她希望教育局重視，還給豐原高中學弟妹友善的學習環境。
立委張廖萬堅說，整個過程就是師師相護、主管機關行政吃案。從去年6月至今，台中市政府已經有3件校園事件遭監察院糾正，若非甲生輕生事件，乙生的性平案可能又石沈大海。他指出台中市性平事件、行政吃案層出不窮，市府該拿出魄力與良心好好處理。
市議員林祈烽、王立任說，教官沒有教育專業，勢力卻足以壓逼有教育專業、真心想導正孩子的老師，教官不該繼續留在校園；從一連串事件可以發現，但凡有個真心關心孩子的校長，就不會坐視校園隱藏這麼多帶著偽善大人面具的大惡魔，形成牢不可破的共犯結構。
市議員張家銨說，教官不具教育專業，卻能凌駕專業去公審、霸凌學生，是誰縱容、給他們權力？每次揭發校園事件都是一樣的結果，台中市教育局宣稱自己有性平會，不讓社會局介入，卻不公開調查過程，接著以拖待變，讓大事化小。她喊話市長盧秀燕，還給家長和孩子安心求學的環境。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110