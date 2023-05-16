「永恆之丘」納骨塔積水案　民眾黨要求監院調查新竹市前市府

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總經費超過5億元的納骨塔「永恆之丘」，原將開放選位，但日前一場大雨造成大積水，雨水潑灑影響6000座塔位、4000個祖先牌位。民眾黨立法院黨團今（16）日赴監察院召開記者會，針對「永恆之丘」逢雨必淹水，以及不堪檢驗的工程瑕疵，要求監察院啟動調查，將前市府的行政疏失攤在陽光下，供全民檢視。立委賴香伶指出，永恆之丘納骨塔傳出2樓與5樓有雨水倒灌的問題，且在祭祀區積水，甚至雨水飛濺至塔位、牌位上，連入住的先人都「不得安寧」。該塔在2016年底簽約，2018年9月完工，皆在前新竹市長林智堅任內拍板，然而當初核定設計圖的前市府團隊，在長達近1年9個月的設計規劃期間，竟未發現任何缺失。賴香伶直言，大部分的工程疏漏是可預先發現且避免的，永恆之丘從外觀就能明顯發現有雨水倒灌的疑慮，加上新竹常有強風，前新竹市府竟等到完工後、遇到颱風才發現問題。從爛尾公園、新竹棒球場到如今的永恆之丘納骨塔，民進黨政府總喜歡吹捧「面子工程」，儘管外觀確實美觀，但完全缺乏實用性，與其耗費心力包裝政績，利用華麗的外觀掩蓋疏失，不如認真提升工程品質，若政府在建設上只會欺上瞞下，影響的將是台灣未來的長遠發展。新竹市議員宋品瑩強調，原本預定去年7月完工的大坪頂永恆之丘納骨塔，在林智堅拍照貼文宣揚完美設計後，卻因天井設計問題，遭遇嚴重進水和積水的困擾，前市府緊急追加超過1700萬預備金變更設計工程，沒想到時隔數月，一場大雨卻讓工程瑕疵原形畢露，這樣的工程品質讓先人「入塔不能安」。宋品瑩表示，民進黨市議會黨團稱永恆之丘遲遲未開放民眾選位，指責高虹安市府行政失靈、糊弄民眾，如今被揭露自家前市長林智堅及其團隊，刻意搬弄是非、製造假象，企圖挑起民意與行政面對立衝突，歷經了貽笑國際的棒球場事件，市民對前市府的工程品質信任度已蕩然無存，林智堅、前副市長沈慧虹與民政處前處長張力可，應出面道歉並承擔責任。黨團副主任兼發言人楊寶楨表示，前市府曾在社群媒體和新聞稿中宣揚永恆之丘獲得「行政院公共工程金質獎」，將其認定為新竹市公共建設的最高榮譽，然而近日因連續兩次下雨即積水的慘況，前市府這樣的缺失也讓金質獎蒙羞。防水排水在工程中應該受到充分的重視，然而前市府在追求城市美學的同時，本不該忽視了實用性。楊寶楨指出，納骨塔做為先人的安息之所，應提供一個環境乾燥且安全的場所，然而永恆之丘卻面臨頻繁的積水問題，無疑對先人們的尊嚴造成二度傷害，相關廠商應該強化排水措施，盡快解決積水問題，確保公共工程的品質符合基本要求，同時加強監管機制，確保公共工程的設計和施工達到高品質的標準。