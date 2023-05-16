菲律賓、印尼冷鏈商機　台灣科技研討會曝

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本團徵集13家台灣冷鏈物流優質廠商參與，包括研華、康訊、茂進、邰利、龍隆、儒毅、鈺璽、南旭、東玉、國際精工、金日、工研院及台灣冷鏈協會等。在外貿協會馬尼拉及雅加達台貿中心積極協助下，成功邀請菲律賓冷鏈協會會長Mr. Anthony S Dizon、印尼冷鏈協會會長Mr. Ir. Hasanuddin Yasni暨所屬會員廠商共襄盛舉。
活動現場以「台灣冷鏈•啟動您的未來(Taiwan Cold Chain, Ignite Your Future)」為主題，透過台灣冷鏈產業專家的分享，廣宣台灣冷鏈產業優勢領域產品、整合技術及服務。吸引包含印尼世界知名冷凍食品品牌「CEDEA」製造配銷商的PT. CitraDimensi Arthali、業務據點橫跨印尼各地超市品牌「Ranch Market」的PT Supra Boga Lestari，及服務全印尼各大超市的食品供應商EdenFarm與供應菲律賓最大的物流自動化的ORCA Cold Chain Solutions前來，透過媒合交流促成後續合作。
外貿協會為協助我冷鏈物流業者掌握全球及新南向市場商機，將接續於本年8月24日辦理「冷鏈商機媒合會」；10月即將登場的「馬來西亞冷鏈物流商機交流團」同步徵集中。名額有限，歡迎有興趣的業者及早報名，報名網址：https://events.taiwantrade.com/2023franchise。