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菲律賓、印尼冷鏈商機　台灣科技研討會曝

▲「台灣冷鏈科技研討會暨媒合會」活動以「台灣冷鏈•啟動您的未來」為主題廣宣台灣冷鏈產業優勢領域產品。（圖／貿協提供）
▲「台灣冷鏈科技研討會暨媒合會」活動以「台灣冷鏈•啟動您的未來」為主題廣宣台灣冷鏈產業優勢領域產品。（圖／貿協提供）

記者賴正琳／綜合報導

為協助業者掌握新南向國家的冷鏈物流商機，由經濟部國際貿易局委託外貿協會籌組之「菲律賓印尼冷鏈物流商機交流團」於本(2023)年5月8日至13日赴菲國馬尼拉及印尼雅加達拓銷。本次交流團特別規劃於印尼冷鏈物流展期間，在印尼雅加達及菲律賓馬尼拉舉辦兩場「台灣冷鏈科技研討會暨媒合會」，共吸引204家當地業者參與，並安排13家台灣冷鏈物流廠商與170位買主完成了288場1對1的洽談，預期帶來552萬美元的商機。 

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菲律賓屬熱帶海島型氣候，因地處炎熱，農產品收成不耐久藏。農漁生產端正處於整合及產值提升階段，需要冷鏈物流相關基礎建設項目，降低冷鏈物流成本。印尼為東南亞最大經濟體，幅員廣大，島鏈間貨物運輸均需倚靠強大物流體系連結；受惠於疫後經濟成長強勁，冷凍食品配送服務需求激增，菲律賓及印尼冷鏈物流產業刻正蓬勃發展，商機無窮。 

本團徵集13家台灣冷鏈物流優質廠商參與，包括研華、康訊、茂進、邰利、龍隆、儒毅、鈺璽、南旭、東玉、國際精工、金日、工研院及台灣冷鏈協會等。在外貿協會馬尼拉及雅加達台貿中心積極協助下，成功邀請菲律賓冷鏈協會會長Mr. Anthony S Dizon、印尼冷鏈協會會長Mr. Ir. Hasanuddin Yasni暨所屬會員廠商共襄盛舉。 

活動現場以「台灣冷鏈•啟動您的未來(Taiwan Cold Chain, Ignite Your Future)」為主題，透過台灣冷鏈產業專家的分享，廣宣台灣冷鏈產業優勢領域產品、整合技術及服務。吸引包含印尼世界知名冷凍食品品牌「CEDEA」製造配銷商的PT. CitraDimensi Arthali、業務據點橫跨印尼各地超市品牌「Ranch Market」的PT Supra Boga Lestari，及服務全印尼各大超市的食品供應商EdenFarm與供應菲律賓最大的物流自動化的ORCA Cold Chain Solutions前來，透過媒合交流促成後續合作。 

外貿協會為協助我冷鏈物流業者掌握全球及新南向市場商機，將接續於本年8月24日辦理「冷鏈商機媒合會」；10月即將登場的「馬來西亞冷鏈物流商機交流團」同步徵集中。名額有限，歡迎有興趣的業者及早報名，報名網址：https://events.taiwantrade.com/2023franchise

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