《甄嬛》皇后參戰《浪姐4》因這事淚崩「生孩子都沒這麼苦」
陸綜《乘風2023》（又稱《浪姐4》）集結中港台33位女藝人，進行唱跳選秀。大陸49歲女星蔡少芬以《後宮甄嬛傳》宜修皇后一角，紅遍兩岸三地，她參加該節目近日與趙麗娜、汪小敏及俄籍女星卡捷琳娜組隊，練習畫面曝光，蔡少芬一度因背不起歌詞激動大哭。
記者薛羽彤/綜合報導
蔡少芬與趙麗娜、汪小敏及俄籍女星卡捷琳娜組隊詮釋〈以愛為囚〉，近日節目公開4人私下練習畫面，身為演員背台詞難不倒蔡少芬，不過她普通話不流利，在背歌詞過程屢屢碰壁，還氣罵自己，最後承受不住壓力倒在汪小敏腿上哭了出來，「怎麼這麼難呢，好辛苦啊，生孩子都沒這麼苦。」
不過，蔡少芬哭完不忘保持形象，立刻補擦睫毛膏，讓汪小敏等人哭笑不得。蔡少芬真實反應讓人感到心疼又好笑，網友套用她在《甄嬛傳》的名言直呼：「現實版的，臣妾真的做不到啊！」蔡少芬直言「我老了，我希望不要拖累別人，也不想看到自己很爛的那種表現，就是爛泥扶不上牆的那種，我也想成為強大的人。」
雖然4人此次表演只得第7名，蔡少芬的表現也引來粉絲稱讚，「你真的太棒了，你最辛苦了」、「姐姐你在不擅長的領域勇於突破了自己，挑戰你的不可能，你就成功了」、「娘娘你把唱跳歌手演活了真棒」、「突破自我，更上一層樓！」