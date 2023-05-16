台灣印尼新創雙向交流　拓展南向市場

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印尼Indonesia Prima成立於2017年，其創辦人Diah Yusuf長期擔任印尼中小企業與合作部政策顧問，並擔任女性創業家社群Womenpreneur Indonesia Network（WIN）主席。Diah Yusuf在簽署時表示：「印尼有近90%為穆斯林人口，為全球最大穆斯林國家之一。台灣企業對清真市場的關注度正逐年提升，本次合作將為印尼與臺灣的新創企業帶來更多機會，也帶動雙方企業及投資者交流，促發兩國創新能量。」
「台印尼新創交流計畫」聚焦「電子商務、電動車、食農漁科技、未來城市、環境科技以及ESG應用」等領域。預計遴選5家台灣新創，與Indonesia Prima共同提供國際級業師輔導、印尼市場商情解析以及Pitch實務演練等培訓資源，並將於7月下旬率團赴印尼落地交流，期間並透過印尼其他協力合作夥伴包含AC Ventures、RSI Ventures、Indigo.ID、Blibli、Paragon Tech等單位協助媒合商機及資金，並參觀印尼Digital Transformation Indonesia展會等；印尼方亦將遴選3家國際新創於8月來台交流及參與Meet Greater South展會，期與我方建立務實落點合作關係。