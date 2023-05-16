泰國大選反對派翻轉政局！前進黨領袖皮塔：我是下一任總理

台灣印尼新創雙向交流　拓展南向市場

▲我國與印尼Indonesia Prima、Raintree Innovation加速器共同簽署MoU。（圖／經濟部）
▲我國與印尼Indonesia Prima、Raintree Innovation加速器共同簽署MoU。（圖／經濟部）

記者賴正琳／綜合報導

為了協助新創團隊拓展海外市場，經濟部「亞灣新創園」於今(112)年5月10日與印尼Indonesia Prima、Raintree Innovation加速器共同簽署MoU，並邀請駐印尼台北經濟貿易代表處陳公使盛鵬、駐台北印尼經濟貿易代表處Zulmartinof副代表共同見證，正式啟動台灣印尼新創雙向交流合作，協助新創企業拓展南向市場。

我是廣告 請繼續往下閱讀
經濟部中小企業處何晉滄處長於簽署儀式中說明，亞灣新創園自110年12月開幕營運，目前已有新創企業103家及國際級加速器5家進駐。鑑於印尼為東南亞最大經濟體、人口眾多，加上2024年遷都效益所衍生的智慧城市商機，是新南向國家中極具發展潛力的市場。亞灣新創園與印尼Indonesia Prima創育機構合作推動「台印尼新創交流計畫」，透過雙邊選育優秀新創、落地培訓及交流媒合，協助我方新創拓展印尼市場及介接國際資金，並吸引印尼新創來台落地發展。

印尼Indonesia Prima成立於2017年，其創辦人Diah Yusuf長期擔任印尼中小企業與合作部政策顧問，並擔任女性創業家社群Womenpreneur Indonesia Network（WIN）主席。Diah Yusuf在簽署時表示：「印尼有近90%為穆斯林人口，為全球最大穆斯林國家之一。台灣企業對清真市場的關注度正逐年提升，本次合作將為印尼與臺灣的新創企業帶來更多機會，也帶動雙方企業及投資者交流，促發兩國創新能量。」

「台印尼新創交流計畫」聚焦「電子商務、電動車、食農漁科技、未來城市、環境科技以及ESG應用」等領域。預計遴選5家台灣新創，與Indonesia Prima共同提供國際級業師輔導、印尼市場商情解析以及Pitch實務演練等培訓資源，並將於7月下旬率團赴印尼落地交流，期間並透過印尼其他協力合作夥伴包含AC Ventures、RSI Ventures、Indigo.ID、Blibli、Paragon Tech等單位協助媒合商機及資金，並參觀印尼Digital Transformation Indonesia展會等；印尼方亦將遴選3家國際新創於8月來台交流及參與Meet Greater South展會，期與我方建立務實落點合作關係。

搶進越南醫療供應鏈　​​貿協看準骨材牙材醫療市場

在家鄉留下倩影！新二代穿著「奧黛」走遍台灣

赴東南亞招募人才　看準東協產經上升趨勢

成敗都因出口業！疫後越南經濟面臨新困境

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀