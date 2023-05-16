內幕／大局已定？挺郭派連署促徵召郭台銘　藍中常委指不影響結果

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選在母親節當天，郭台銘陣營再邀10多名國民黨中常委，共赴北市信義區某知名豪宅餐敘，包括立委陳玉珍、鄭正鈐，中常委邱素蘭、鄭任宗與前立委沈智慧等超過10人受邀出席。會後陳玉珍直言稱大家達成共識，「郭台銘是最適合被國民黨徵召人選」，他還強調統計至少過半數以上中常委支持郭台銘，甚至是3分之2以上。
令人意外的是，餐敘隔天即傳出有中常委擬在中常會上連署提案，要求朱立倫提名郭台銘參選，態度看似相當堅決。不過，一名中常委則指出，中常會授權黨主席提名徵召總統候選人，這是主席權力，也是中常會之前的共識。
對於該份連署書，該中常委坦言「沒什麼合理性存在」，中常委沒有決定徵召誰的權力，頂多大家可互相討論意見，並提供給黨主席作為參考，最終決定徵召誰的還是黨主席。他直言此連署書「不會對結果產生影響」，但徵召前夕搞這齣對團結沒幫助，還助長分裂氣焰。
這名中常委也不諱言說，在黨內內參民調及徵詢縣市長與立委意見中，侯友宜依舊處於領先；因此，目前黨內大方向仍以徵召侯友宜為優先，不太會出現轉彎餘地。
這名中常委直呼，郭台銘2019年未獲國民黨提名出走，2020年選戰對國民黨選舉，也沒有實質幫助與擔任要角。他認為，2024年選舉郭台銘若能在各方面與侯友宜、黨中央來搭配，其自身角色才會變得更大，若是出走或分裂，過去這段時間所砸的資源反而得不償失，呼籲郭應跟國民黨被提名人合作，才能發揮最大作用。