內幕／總統提名前夕風雨欲來　藍營人士點名侯友宜放低姿態促團結

內幕／大局已定？挺郭派連署促徵召郭台銘　藍中常委指不影響結果

▲挺郭派擬在國民黨中常會上，提案連署要求徵召郭台銘，但一名中常委則不諱言稱該連署沒有合理性，並稱不會影響最終結果。（圖／記者葉政勳攝）
▲挺郭派擬在國民黨中常會上，提案連署要求徵召郭台銘，但一名中常委則不諱言稱該連署沒有合理性，並稱不會影響最終結果。（圖／記者葉政勳攝）

記者翁子竣／台北報導

國民黨有望在5月17日徵召總統候選人，呼聲最高的新北市長侯友宜，與積極爭取支持的鴻海創辦人郭台銘互有死忠支持者，挺郭派國民黨中常委日前釋出一張連署書，並洋洋灑灑列出6點說明，要求黨中央徵召郭台銘，逼宮意味濃厚，恐促藍營內部矛盾。不過，一名國民黨中常委則表示，該連署沒合理性，既然已授權黨主席朱立倫徵召，連署只會助長分裂氣焰。他也坦言，目前黨內大方向以徵召侯友宜為主，常委要表達意見則屬個人情感問題，不會影響最終結果。

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力拼國民黨2024總統提名，郭台銘動作頻頻戮力爭取中央與地方要角支持。郭台銘不只放低姿態，就4年前負氣退黨對外公開致歉，也同步在北中南召開多場大造勢，除以「台灣阿銘」身分向支持者闡述參政理念，更一度直奔金門發表「兩岸和平宣言」，參選態勢可謂來勢洶洶。

選在母親節當天，郭台銘陣營再邀10多名國民黨中常委，共赴北市信義區某知名豪宅餐敘，包括立委陳玉珍、鄭正鈐，中常委邱素蘭、鄭任宗與前立委沈智慧等超過10人受邀出席。會後陳玉珍直言稱大家達成共識，「郭台銘是最適合被國民黨徵召人選」，他還強調統計至少過半數以上中常委支持郭台銘，甚至是3分之2以上。

令人意外的是，餐敘隔天即傳出有中常委擬在中常會上連署提案，要求朱立倫提名郭台銘參選，態度看似相當堅決。不過，一名中常委則指出，中常會授權黨主席提名徵召總統候選人，這是主席權力，也是中常會之前的共識。

▲（圖／讀者提供）
▲挺郭派中常委擬於中常會上提案連署，並列出6點說明指郭台銘是國民黨最適合的總統參選人。（圖／讀者提供）
對於該份連署書，該中常委坦言「沒什麼合理性存在」，中常委沒有決定徵召誰的權力，頂多大家可互相討論意見，並提供給黨主席作為參考，最終決定徵召誰的還是黨主席。他直言此連署書「不會對結果產生影響」，但徵召前夕搞這齣對團結沒幫助，還助長分裂氣焰。

這名中常委也不諱言說，在黨內內參民調及徵詢縣市長與立委意見中，侯友宜依舊處於領先；因此，目前黨內大方向仍以徵召侯友宜為優先，不太會出現轉彎餘地。

這名中常委直呼，郭台銘2019年未獲國民黨提名出走，2020年選戰對國民黨選舉，也沒有實質幫助與擔任要角。他認為，2024年選舉郭台銘若能在各方面與侯友宜、黨中央來搭配，其自身角色才會變得更大，若是出走或分裂，過去這段時間所砸的資源反而得不償失，呼籲郭應跟國民黨被提名人合作，才能發揮最大作用。

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