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金融時報：俄總理率團　23日出席上海俄中商務論壇

▲俄羅斯總理米舒斯京。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯總理米舒斯京。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社台北16日電）金融時報今天報導，俄羅斯總理米舒斯京及副總理諾瓦克，將率領俄代表團出席23日在上海舉行的俄中商務論壇，這顯示俄羅斯在西方制裁下增加對中國的經濟依賴，以及中國增加對俄羅斯的支持。

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金融時報引述知情人士表示，俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）及副總理諾瓦克（Alexander Novak）將率領俄代表團出席23日在上海舉行的俄中商務論壇，計畫出席論壇的還包括俄羅斯最大銀行聯邦儲蓄銀行（Sberbank）總裁葛瑞夫（Herman Gref）以及俄羅斯國營電訊營運商Rostelecom負責人奧謝耶夫斯基（Mikhail Oseevsky)。

上述4人都在俄羅斯入侵烏克蘭後，遭西方國家制裁。

報導還提到，其他俄羅斯富商正申請簽證出席論壇，包括俄羅斯最有錢的女人、商界富豪巴卡爾丘克（Tatyana Bakalchuk）以及農業鉅子莫辛克維奇（Vadim Moshkovich），他們沒有被西方制裁。

報導表示，這是米舒斯京擔任俄總理後首次到訪中國，今年3月中國國家主席習近平到訪俄羅斯時，習近平曾表示希望米舒斯京盡快訪問中國，與中國國務院總理李強建立緊密聯繫。

據金融時報獲得的論壇計畫草案，概述了俄羅斯和中國計劃從農業、交通、能源、工業到科技等領域加強經濟合作。

報導指出，這次米舒斯京率團到訪中國顯示俄羅斯在西方制裁下，增加了對中國的經濟依賴，也同時顯示了中國增加對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的支持。

2022年中俄雙邊貿易達到創紀錄的1900億美元，今年首季也年增39%至540億美元。俄羅斯遭西方制裁後，俄羅斯貿易增加採用人民幣結算。

報導指出，自俄侵烏後中國幫助維持俄羅斯的經濟，包括向俄羅斯購買石油。俄羅斯在經濟上增加對中國的依賴，令俄羅斯在中俄關係中變成小伙伴。（編輯：陳沛冰/唐佩君）1120516

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