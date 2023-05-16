7-11曝「隱藏優惠」！一招爽吃0元冰棒雪糕 直接結帳「虧大了」
7-11搶消暑商機，明（17）日國際冰品節開跑，每年超夯的冰品轉轉樂回歸，門市任選兩件即可抽1次獎，最低0元爽吃！不過實際上還有更佛的隱藏優惠，那就是下載APP，免結帳每日就可以先抽兩次，抽到優惠券再結帳，0元券機率直接翻倍。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11明（17）起至6/17為止，買指定冰品任兩件即可抽獎一次，有5、7、9折優惠，幸運爆棚的有機會直接0元帶走！推薦夏季獨家新品「CAFE!N咖啡夾心醬雪糕脆脆」（59元）、「LOTTE爽冰淇淋」（59元）、「迷客夏蜜香伯爵拿鐵雪糕」（55元）。
不過平常手氣不佳的人別傷心，其實7-11會員APP每日可直接免費抽2次優惠券，同樣最低也有指定冰品0元券，以及任兩件冰品優惠卷。等於到門市買冰品結帳前先抽，確認優惠折扣，若是沒有滿意的優惠券，就去門市結帳再抽獎一次，線上加門市一共可抽3次，0元券機率翻倍漲。
同時，全家即日起至5/30，超過30款冰棒、雪糕、甜筒等人氣冰品可享同價位第2件6折優惠，包含WA!COOKIES雪糕系列，包含「濃泰式奶茶奶蓋雪糕」（49元），以及「梅酒風味雪酪」、「柚子酒風味雪酪」(69元)、喫茶小舖「桃氣烏龍脆皮雪糕」（59元）等。
更有眾多國際冰品享有單件5折優惠，包含甜點系冰品法朋「老奶奶檸檬奶霜雪糕」（49元）、韓國海太「經典甜筒開心果口味」(69元)等，喜愛冰品的消費者可千萬別錯過。