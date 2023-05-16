最新9組LINE免費貼圖！萌貓祝「畢業快樂」：早上好、下午好必備
每周下載全新免費貼圖的歡樂時光又到了，LINE今（16日）在貼圖小舖釋出全新免費貼圖，雖然只有1款「咻咻熊」，不過畫風相當可愛。《NOWnews今日新聞》另整理不在架上的隱藏版，像是新亮相的「歐吉喵」，超萌模樣祝大家6月畢業快樂，合計9組LINE貼圖全都免費爽用。
記者黃韻文/綜合報導
🟡貼圖小舖5/16新上架
📌LINE 社群 × 咻咻熊（點此下載）
下載期限：2023/6/15
下載條件：加入好友
🟡「隱藏版」貼圖專區
📌LINE購物護照★歐吉喵畢業快樂篇（點此下載）
下載期限：2023/6/9
下載條件：開通LINE購物護照
📌Audi 全心服務 智能啟動（點此下載）
下載期限：2023/6/7
下載條件：加入好友
📌LINE購物 × 聽我放屁（點此下載）
下載期限：2023/6/8
下載條件：加入好友
📌LINE購物直播×大聲一點（點此下載）
下載期限：2023/5/27
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📌LINE購物 × "倉倉"倉鼠（點此下載）
下載期限：2023/5/27
下載條件：LINE購物首頁搖一搖
📌OPEN! × 雪鈴兔波波貼圖（點此下載）
下載期限：2023/5/25
下載條件：無，可一鍵下載
📌BD導管維安部隊出任務（點此下載）
下載期限：2023/5/19
下載條件：無，可一鍵下載
📌LINE禮物 × 奶油小生（點此下載）
下載期限：2023/5/17
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