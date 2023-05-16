室內晾衣不怕悶濕臭！網激推這款天然抗菌洗衣球神解套
受夠了家裡那堆瓶瓶罐罐嗎？近年來，消費者開始推崇更加輕便、一顆即可洗淨衣物，還能達到抗菌除臭效果的洗衣球，甚至被喻為上班族與小家庭家中不可或缺的清潔神器。根據市場調查，消費者購買洗衣球有三大主因分別是：抗菌、消臭，以及洗淨力，除此之外，成分也是選擇洗衣清潔產品的一個很重要的考量，畢竟衣物最貼近肌膚，挑選天然、無添加有害物質成分的產品，使用上也相對安心許多。
生活中心/綜合報導
「茶樹莊園第一款天然濃縮抗菌洗衣球」就主打有效抗臭極淨，經SGS檢測不含螢光增白劑、漂白劑、重金屬等有害成分，天然植物皂洗淨配方，中性生物可分解，友善環境，還有專業醫師推薦，使用上更安心。而且特殊的纖維抗氧化技術，與瑞士專利3D微米抗臭晶球，可以有效消除衣物異味，經花仙子團隊實驗測試，持久清新長達168小時；全系列添加澳洲茶樹精油，經第三方公證單位檢測產品抑菌力達 99.99 %(有效對抗大腸桿菌、金黃色葡萄球菌)；經第三方實驗室檢測有效對抗HCoV-229E人類冠狀病毒。
針對不同使用時機可選擇不同功效的洗衣球。因應台灣氣候潮濕多雨，就很適合使用茶樹莊園「室內晾衣款」，獨家專利消臭技術，能防止衣物產生霉味、悶味，非常適合租屋族或是有室內陰乾需求的消費者。運動量大容易流汗的族群，則是可以選擇「酵素淨白款」；添加「歐洲專利技術7X酵素」，針對汗漬、黃垢都能深層洗淨，系列商品一上市就造成搶購。
新品上市期間，茶樹莊園更推出了60天安心保證「不淨則退」，凡於2023/05/01至2023/06/30期間購買，產品使用無效/不滿意即可享退費保障(詳見花仙子官網)，讓民眾買得安心、用的放心，現在全聯、家樂福、大潤發、特力屋、MOMO、PCHOME、蝦皮、YAHOO等各大通路熱賣中。
▲茶樹莊園洗衣球推出「室內晾衣」與「酵素淨白」款，讓消費者可以針對不同使用情境做選擇。 (圖/品牌提供)
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*168小時是依花仙子內部實驗測試方法所得結果
**花仙子保有「不淨則退」活動暫停、更改、中止與解釋之權利，如有未盡事宜以官網公布之為準，如有疑問請洽活動專線(02)2658-9079。（服務時間：週一至週五上午 9 點至下午 5 點，台灣地區國定例假日除外）。