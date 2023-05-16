秦昊談和伊能靜8年婚姻「就是兩個獨立靈魂」 5個月前被爆離婚
55歲伊能靜先前發布眼眶含淚的短片，倔強表示「（眼淚）掉下來就輸了」，被聯想與小10歲大陸男星秦昊婚變，她事後發聲明闢謠，強調婚姻沒問題。以往都是伊能靜談夫妻相處，秦昊近日難得接受陸媒專訪，提及婚姻現況，形容和老婆的關係像「兩個獨立的靈魂」，不互相依附也不跟對方乞討。
記者楊穎軒／綜合報導
秦昊上鳳凰網節目《非常道》接受主持人譚飛訪問，透露自己第一次當丈夫，與伊能靜走到現在，目前夫妻之間的狀態最舒服，「我覺得兩個人最舒服的狀態就是兩個獨立的靈魂，然後這兩個獨立的靈魂都是那麼的有個性，又都有自己的見解。然後兩個人能夠走到一起，那中間肯定是要有愛的，但是愛並不意味著是依附，不意味著是乞討，我們不會說我離不開妳，妳離不開我，但卻又緊密地分不開，有各自獨立的工作和思考軌跡，我覺得我們現在這個狀態特別舒服。」
伊能靜去年12月中返台受訪，談到和秦昊的相處，她表示：「他就是把愛默默放心裡的金牛座，8年都很包容我上竄下跳、做事比較隨心所欲，現在米粒也小學了，我們有很足夠的默契，他允許我做自己，我也允許他做自己，彼此是很好的戰友。」伊能靜說到了這個年紀，要是有什麼消息她都會分享，與秦昊就是普通夫妻，聊孩子、孝順父母，都是柴米油鹽醬醋茶的事而已。