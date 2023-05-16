汪小菲替家人慶生「大膽曝光正臉照」　大S：交由律師處理

秦昊談和伊能靜8年婚姻「就是兩個獨立靈魂」　5個月前被爆離婚

▲伊能靜與秦昊去年11月傳出婚變。（圖／記者葉政勳攝）
▲伊能靜與秦昊去年11月傳出婚變。（圖／記者葉政勳攝）

記者楊穎軒／綜合報導

55歲伊能靜先前發布眼眶含淚的短片，倔強表示「（眼淚）掉下來就輸了」，被聯想與小10歲大陸男星秦昊婚變，她事後發聲明闢謠，強調婚姻沒問題。以往都是伊能靜談夫妻相處，秦昊近日難得接受陸媒專訪，提及婚姻現況，形容和老婆的關係像「兩個獨立的靈魂」，不互相依附也不跟對方乞討。

我是廣告 請繼續往下閱讀
秦昊上鳳凰網節目《非常道》接受主持人譚飛訪問，透露自己第一次當丈夫，與伊能靜走到現在，目前夫妻之間的狀態最舒服，「我覺得兩個人最舒服的狀態就是兩個獨立的靈魂，然後這兩個獨立的靈魂都是那麼的有個性，又都有自己的見解。然後兩個人能夠走到一起，那中間肯定是要有愛的，但是愛並不意味著是依附，不意味著是乞討，我們不會說我離不開妳，妳離不開我，但卻又緊密地分不開，有各自獨立的工作和思考軌跡，我覺得我們現在這個狀態特別舒服。」

▲▼秦昊認為與伊能靜的關係是心靈上的緊密，而非現實的互相綁住。（圖／翻攝自鳳凰網視頻）
▲▼秦昊認為與伊能靜的關係是心靈上的緊密，而非現實中互相綁住。（圖／翻攝自鳳凰網視頻）
▲秦昊認為與伊能靜的關係是心靈上的緊密，而非現實的互相綁住。（圖／翻攝自鳳凰網視頻）
伊能靜去年12月中返台受訪，談到和秦昊的相處，她表示：「他就是把愛默默放心裡的金牛座，8年都很包容我上竄下跳、做事比較隨心所欲，現在米粒也小學了，我們有很足夠的默契，他允許我做自己，我也允許他做自己，彼此是很好的戰友。」伊能靜說到了這個年紀，要是有什麼消息她都會分享，與秦昊就是普通夫妻，聊孩子、孝順父母，都是柴米油鹽醬醋茶的事而已。

「林叨囝仔」7寶媽噤聲10天發文了！吐這一句話　留言持續關閉

秦昊全面崩壞「變啤酒肚大叔」　伊能靜認不出來：還我老公！

伊能靜度假「自拍照太辣」　秦昊一句話讓所有人妻羨慕了

伊能靜少女舊照被挖　「有沒有整型」證據攤在陽光下

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀