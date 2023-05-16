520淡水辦總統參選政見會 柯文哲訴求化解仇恨誤解
台灣民眾黨主席柯文哲20日將舉辦總統參選政見會，地點選在新北市淡水，宣示參選決心。柯辦發言人陳智菡今（16）日表示，淡水富含文化歷史，也是牧師馬偕傳教行醫之處，象徵化解仇恨與誤解，政見會主軸將是訴求「和諧、和解、和平」。
記者呂炯昌／台北報導
據了解，520政見會原本會考慮在柯文哲出生地新竹舉辦，但是傳出國民黨擬徵召新北市長侯友宜後，改至新北淡水將捷金鬱金香酒店舉辦。柯文哲今日上午前往宜蘭南方澳南天宮參拜時，詢問政見會是否訴求政黨和諧，柯文哲並未多作回應，僅表示「那天去就知道」。
陳智菡受訪時表示，柯文哲希望在一個充滿文化、歷史意涵的場域宣示參選，選擇淡水的原因是淡水港於西元1858年開港通商，是台灣北部最早開發的港口。150年前牧師馬偕到淡水傳教，並創建北台灣第一所西式醫院「滬尾偕醫館」，並以行醫的實際行動化解人民對西方人的仇恨與誤解，最終贏得和解。
陳智菡指出，柯文哲主張衝突仇恨終會過去，美好善良才能流傳，政見會主軸是「和諧、和解、和平」。她強調，2024是改變台灣政治文化的關鍵轉捩點，柯文哲也希望在這樣充滿包容、歷史文化的場域宣示決心。