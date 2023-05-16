買便當送炸全雞？「4菜1雞130元」超值到哭　店家起底找到了

全球前20大貨櫃航商　交通部長王國材：台灣占3席

▲交通部長王國材赴美參加APEC運輸部長會議周邊活動「啟動APEC綠色海運合作」時說，全球前20大貨櫃航商中，台灣占3席，包括長榮、陽明及萬海等航商，整體運能占比已超出世界的1/10。（圖／NOWnews資料照）
▲交通部長王國材赴美參加APEC運輸部長會議周邊活動「啟動APEC綠色海運合作」時說，全球前20大貨櫃航商中，台灣占3席，包括長榮、陽明及萬海等航商，整體運能占比已超出世界的1/10。（圖／NOWnews資料照）

中央社

（中央社記者余曉涵台北16日電）交通部長王國材赴美參加APEC運輸部長會議周邊活動「啟動APEC綠色海運合作」時說，全球前20大貨櫃航商中，台灣占3席，包括長榮、陽明及萬海等航商，整體運能占比已超出世界的1/10。

我是廣告 請繼續往下閱讀
交通部今天發布新聞稿表示，王國材率航港局、航政司、運研所、港務公司、驗船中心及陽明海運、長榮海運等代表在美國時間15日參加亞太經濟合作會議（APEC）第11次運輸部長會議周邊活動「啟動APEC綠色海運合作」。

王國材在會中表示，全球前20大貨櫃航商中，台灣即占有3席，包括長榮、陽明及萬海等航商，整體運能占比已超出世界的1/10，台灣深刻體認自身在全球海運減排所肩負的責任，並積極推動綠色海運相關措施。

在船舶設計與營運方面，王國材說，航運業者已預計購建33艘雙燃料環保船舶及46艘低碳船舶，並持續提升船隊使用船舶岸電比例和導入智慧化監控系統，陽明海運與長榮海運船隊均已提前達成2030年降低碳排放40%的目標。

此外，王國材指出，陽明海運與萬海航運已加入絲路聯盟，參與亞洲區間綠色海運走廊的推動，相關國籍航商並已啟動規劃建立台灣主要港口與美西港口間的綠色廊道，充分展現積極參與區域綠色海運合作的決心。

王國材表示，推動綠色海運合作須制定跨區、跨國政府間政策或法規，納入海運產業供應鏈利益相關者共同參與，並研擬激勵措施降低業者成本及提升客戶對於綠色航運需求。

王國材指出，期待與國際及區域夥伴展開合作，促成綠色燃料的廣泛使用，以加速共同達成全球淨零碳排目標。

交通部指出，王國材並於會場與美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）就綠色海運走廊、電動車等議題初步意見交換，同時與智利、印尼、紐西蘭、菲律賓、泰國等國家的運輸首長們交流。（編輯：管中維）1120516

星宇今遭民航局調查　王國材：擴增北美航點要深思

桃機三航廈拍板依航線進駐　王國材揭觀光人數目標新進度

張國煒重批台灣不如新加坡　王國材喊話：一起加入觀光行列

獎勵國際包機到花東！王國材促2023年至少17架次

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀