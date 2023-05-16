全球前20大貨櫃航商　交通部長王國材：台灣占3席

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王國材在會中表示，全球前20大貨櫃航商中，台灣即占有3席，包括長榮、陽明及萬海等航商，整體運能占比已超出世界的1/10，台灣深刻體認自身在全球海運減排所肩負的責任，並積極推動綠色海運相關措施。
在船舶設計與營運方面，王國材說，航運業者已預計購建33艘雙燃料環保船舶及46艘低碳船舶，並持續提升船隊使用船舶岸電比例和導入智慧化監控系統，陽明海運與長榮海運船隊均已提前達成2030年降低碳排放40%的目標。
此外，王國材指出，陽明海運與萬海航運已加入絲路聯盟，參與亞洲區間綠色海運走廊的推動，相關國籍航商並已啟動規劃建立台灣主要港口與美西港口間的綠色廊道，充分展現積極參與區域綠色海運合作的決心。
王國材表示，推動綠色海運合作須制定跨區、跨國政府間政策或法規，納入海運產業供應鏈利益相關者共同參與，並研擬激勵措施降低業者成本及提升客戶對於綠色航運需求。
王國材指出，期待與國際及區域夥伴展開合作，促成綠色燃料的廣泛使用，以加速共同達成全球淨零碳排目標。
交通部指出，王國材並於會場與美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）就綠色海運走廊、電動車等議題初步意見交換，同時與智利、印尼、紐西蘭、菲律賓、泰國等國家的運輸首長們交流。（編輯：管中維）1120516