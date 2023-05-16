Apple「iOS 16.5公測版」釋出！修正3問題 可惜Siri這功能被移除
Apple 將在6月舉辦WWDC23 開發者大會，近日陸續更新iOS 16.5，今(16)日有iOS 16.5 Public Beta 更新，公測版出來後意味不久正式版也將推出。《NOWnews今日新聞》記者搶先更新公測版，整體沒有大幅度的功能變動，比較可惜的是，原本外傳可以用Siri螢幕錄影，但更新後似乎該功能確定被移除，無法透過Siri操控，至於上周跟著彩虹錶帶公布的彩虹桌面則是如期登場。
記者周淑萍/綜合報導
上週(5/9)Apple推出了2023年的彩虹錶帶，當時就預告會有同款設計的桌面可供下載，在iOS 16.5 Public Beta版目前已經可以看到新款的彩虹桌面，除了桌面也能在鎖定畫面上設定。全新的「彩虹慶典」背景圖片，主要是向 LGBTQ+ 社群和文化致敬，設定成鎖定畫面後，當滑開解鎖時會有小小動態，頗具特色。
除了彩虹桌面之外，還同步修正了 Spotlight 可能沒有回應的狀況；且解決 CarPlay 中 Podcast 無法載入內容的問題；以及修正了「螢幕使用時間」設定可能會重置或無法在所有裝置上同步的情形。至於是否能用Siri 來螢幕錄影，很可惜的是，更新後此功能似乎也確定被移除。