房貸補貼1戶發3萬！一動作查領取資格　線上申請時間、網址懶人包

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申請人必須是辦理房貸的借款人，而且跟配偶和未成年子女都要符合下列資格，就可以申請3萬元房貸補貼：
1、只有一筆自住用的住宅貸款，而且貸款餘額沒有呆帳。
2、同戶家庭成員名下合計只能有1間房。
3、最初核貸金額為台北市850萬元以下（總價約1200萬元）、其他縣市700萬以下（總價約1000萬元）的房屋。
4、2021年同戶家庭成員各類所得總額在120萬元以內。
5、今年2月28日以前買房的人。
📌Q：什麼時候開始申請、申請網址？
內政部宣布，6月1日上午9點開始受理線上申請，期限至2023年12月29日下午5點止。
■申請網址：https://has.cpami.gov.tw/midloanPublic/（6月1日開放）
預估第一批符合資格的房貸族可於7月初就能領到，欲查詢申請進度，可在原申請網站上查詢。
📌Q：要怎麼知道自己符合資格嗎？
為使民眾能夠預先瞭解資格及申辦方式，內政部自即日起開放90線免費諮詢專線服務(02)2162-1239，週一至週五早上8時至下午6時，歡迎民眾多加利用。另外在內政部營建署官網（網址：https://www.cpami.gov.tw）「重要政策」項下，也設有「中產以下自用住宅貸款戶支持金專區」，供民眾上網查詢。
內政部長林右昌特別提醒，詐騙手法常結合時事議題，本專案線上申請通過審查後，支持金會透過原貸款金融機構，直接存入借款人約定繳納貸款本息的帳戶內。林右昌強調，後續支持金的撥付絕對不會發簡訊、不會打電話、也不會傳E-mail通知，請民眾務必提高警覺，如果有疑慮，請立即撥打165反詐騙諮詢專線求證。