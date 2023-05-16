高血壓不痛不癢？忽視恐「百病纏身」　醫：45歲起應定期量血壓

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「長期處於高血壓的狀態，就像是在霸凌心臟」，施奕仲強調，高血壓可能會造成動脈硬化，並導致心肌肥厚，使心臟能輸出的血量下降，形成「高血壓性心臟病」。此外，心肌肥厚會使心臟缺乏彈性，舒張功能出現異常，時間一久心臟收縮能力下降，嚴重時恐會引發心臟衰竭。
施奕仲提醒，不管心臟有沒有不舒服，只要年紀超過 45 歲，一定要養成定期量血壓的習慣，且至少一個禮拜量 1-2 次，如果發現血壓偏高，則應該要改成天天量，建議民眾可在吃早餐前或晚上睡覺前測量，且每次測量都都量2次，並將2次數值平均，以利客觀比較血壓數值的差異。
宇平診所心臟內科醫師劉中平則指出，想要控制血壓，體重的管理更是重要，「體重每下降1公斤，血壓就會跟著下降1mmHg」，他強調，血壓高不好控制，首先並不是檢討藥物效果或增加藥量，而是應該和醫生好好討論一下自己的生活，運動和飲食習慣都要調整，如果有做到低鹽飲食、規律運動和體重控制，基本上血壓都會自己下降一些。
此外根據研究，劉中平提及，如果在40歲以前就有高血壓的患者，在50歲之後就有可能發生認知功能障礙，甚至造成失智症提早出現的情況發生，如果好好控制血壓，上了年紀之後發生失智症情況會明顯減少。 甚至有研究指出，超過60歲的患者使用藥物控制血壓，經過3年後就會比沒有控制血壓的人有比較好的記憶力，因此絕不可忽視高血壓帶來的威脅。