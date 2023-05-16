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高血壓不痛不癢？忽視恐「百病纏身」　醫：45歲起應定期量血壓

▲高血壓讓心臟承受莫大的壓力，醫師呼籲絕不能忽視其風險和威脅。（圖／資料照）
▲高血壓讓心臟承受莫大的壓力，醫師呼籲絕不能忽視其風險和威脅。（圖／資料照）

記者張志浩/綜合報導

據國健署資料顯示，18歲以上國人高血壓盛行率超過26%，40歲以上達 38%，儘管高血壓盛行率高，但不少民眾仍會因為沒有高血壓明顯症狀，而忽視其帶來的危害。聯安診所心臟血管內科主任施奕仲提醒，長期忽視高血壓，不只會增加心血管風險，甚至腎臟、大腦、眼球都會受到影響，甚至可能提早造成失智。

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施奕仲說明，每個人每天心臟約莫要跳動十萬下，若是180mmHg，彷彿心臟每天背著80公斤重跳十萬下，比起血壓110mmHg的人，一樣每天跳十萬跳，心臟的負擔可想而知，因此血壓越高，心臟的負擔越沉重，也更容易出問題。

▲（圖／聯安預防醫學機構提供）
▲醫師強調，養成定期量血壓的習慣，是預防高血壓最重要的手段。（圖／聯安預防醫學機構提供）
「長期處於高血壓的狀態，就像是在霸凌心臟」，施奕仲強調，高血壓可能會造成動脈硬化，並導致心肌肥厚，使心臟能輸出的血量下降，形成「高血壓性心臟病」。此外，心肌肥厚會使心臟缺乏彈性，舒張功能出現異常，時間一久心臟收縮能力下降，嚴重時恐會引發心臟衰竭。

施奕仲提醒，不管心臟有沒有不舒服，只要年紀超過 45 歲，一定要養成定期量血壓的習慣，且至少一個禮拜量 1-2 次，如果發現血壓偏高，則應該要改成天天量，建議民眾可在吃早餐前或晚上睡覺前測量，且每次測量都都量2次，並將2次數值平均，以利客觀比較血壓數值的差異。

▲（示意圖／取自freepik）
▲除了定期量血壓外，平時維持體重的穩定更是預防高血壓的重點之一。（示意圖／取自freepik）
宇平診所心臟內科醫師劉中平則指出，想要控制血壓，體重的管理更是重要，「體重每下降1公斤，血壓就會跟著下降1mmHg」，他強調，血壓高不好控制，首先並不是檢討藥物效果或增加藥量，而是應該和醫生好好討論一下自己的生活，運動和飲食習慣都要調整，如果有做到低鹽飲食、規律運動和體重控制，基本上血壓都會自己下降一些。

此外根據研究，劉中平提及，如果在40歲以前就有高血壓的患者，在50歲之後就有可能發生認知功能障礙，甚至造成失智症提早出現的情況發生，如果好好控制血壓，上了年紀之後發生失智症情況會明顯減少。 甚至有研究指出，超過60歲的患者使用藥物控制血壓，經過3年後就會比沒有控制血壓的人有比較好的記憶力，因此絕不可忽視高血壓帶來的威脅。

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