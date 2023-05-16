歐德傢俱、優渥實木獲服務天使獎肯定　持續致力打造美好居家環境

因疫情及數位轉型所改變的消費習慣對實體通路已產生深遠影響，科技可以提升經營效能，但創造顧客美好體驗仍是重要目標，台灣連鎖暨加盟協會為表揚優秀的基層服務人員，日前舉辦第十屆「服務天使獎」頒獎典禮。協會祕書長洪雅齡表示「今年共89位獲獎人，平均年資超過10年。走過疫情艱困時期，服務天使的貢獻是服務業最美好的價值。」台灣家居業領導品牌-歐德集團，以科技無法取代的情感與溫度，提供消費者超越期待的優質服務，連年獲獎受肯定。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲歐德設計師王盈鈞(右)，以人為本，以客為優先，好口碑帶來舊客戶高推薦率。(圖/品牌提供)獲獎的歐德天母店設計師王盈鈞，秉持「沒有不可能的事」為座右銘。謙虛有禮的好脾氣，讓他在客戶服務上無往不利。因讀書、工作關係成為北漂一族的他，深知「家」對「人」的意義重大，以貼近人心為設計的核心，接納客戶每個想法，針對每一細節提出最佳解決方案。任職10年，在每年平均近90件的設計案件中，保有一貫的優質服務深得顧客好評，多次在歐德集團服務滿意度回函中名列前茅，好口碑帶來舊客戶高推薦率；以人為本，以客為優先，是盈鈞一路走來堅持的理念。 ▲優渥新生旗艦店家居顧問袁蕙珍(右)，用同理心滿足客戶需求，完成客戶期待的夢想宅。(圖/品牌提供)優渥實木新生旗艦店家居顧問袁蕙珍，用同理心滿足客戶需求。因緣際會下接待到來自金門的客戶，雖已於台中購屋，但礙於工作及交通問題，無法經常往來兩地。在得知客戶難處後，袁蕙珍每逢個人休假之餘，親自南下照看裝修進度，與客戶建立良好的互動及信任，最終順利完成客戶期待的夢想宅。「服務天使獎」對於連鎖業第一線服務人員及幕後英雄是最重要的榮耀，兩位得獎者很開心能為消費者量身打造心中的夢想居宅，也會持續跟隨歐德集團「Order your life生活從想法開始」的理念，努力讓每一個家庭都能享有最美好的居家環境。 ▲歐德集團提供消費者超越期待的優質服務，連年獲服務天使獎肯定。(圖/品牌提供)歐德傢俱官網優渥設計官網特企／LG官方線上商城祭「週年會員日」 教你如何省荷包綠電、儲能雙題材加持 雲豹能源股價站上百元大關特企／藝術自由化界線？重新定義Web3社群遊戲世界特企／2023年全台自慰行為調查 六都「這縣市」女性次數居冠