4家企業交不出財報恐下市　分析師李永年：很罕見

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總的來說，李永年指出，交不出財報就代表一家公司基本面太差，投資人若要避開地雷股，看每月營收是最基本的功課，但也有可能公司營收很好，可是毛利很差，或是受到業外虧損影響，這些細項都得要看每季季報最準。
李永年坦言，一下子有4家上市櫃公司交不出財報其實滿罕見的，「假設真的4家都下市，數量算滿多的。」以他分析師工作生涯快50年來看，上一次一次4家公司同時下市是大概民國70年的時候，「那時候不是景氣特別不好，而是公司本來體質就差，剛好大家同時『發作』。」而這次面臨下市危機的上市櫃公司，可能或多或少受到疫情影響。
其實隆銘綠能、如興、駿熠電子及昇華娛樂之前就未如期交出2022年度財報，金管會說明，隆銘自2022年第3季財報即未如期繳交，當時因董事會出席人數不足而流會，財報未經董事會通過，因此無法申報財報。如興則是2022年第2季、第3季財報未如期繳交，今年陸續補交後，2022年財報又未如期申報。
另外，駿熠電因相關資料無法交給會計師核閱，2022年第3季財報即未如期繳交，昇華則因前任會計師主動終止接受委任、昇華找不到繼任會計師，因此無法如期公告申報2022年財報。如今這四家公司再度缺交2023年首季財報，也引發市場投資人關注。