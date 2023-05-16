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4家企業交不出財報恐下市　分析師李永年：很罕見

▲隆銘綠能、如興、駿熠電子及昇華娛樂交不出財報，面臨下市危機。資深分析師李永年表示，一次四家交不出財報確實滿少見的。（示意圖／NOWnews資料照）
▲隆銘綠能、如興、駿熠電子及昇華娛樂交不出財報，面臨下市危機。資深分析師李永年表示，一次四家交不出財報確實滿少見的。（示意圖／NOWnews資料照）

記者許家禎／台北報導

今（16）日是上市櫃公司（金控除外）申報今年第一季財報最後一天，但有4家上市櫃公司，包括隆銘綠能、如興、駿熠電子及昇華娛樂交不出財報，面臨下市危機。資深分析師李永年接受《NOWnews今日新聞》訪問時表示，一次4家交不出財報確實滿少見，假如真的4家最後下市，以他工作生涯近50年來看，上次一次發生是民國70年的時候。

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根據李永年分析，交不出財報有兩種可能，一個是公司可能營運不佳，企業內部美化了報表，但過不了會計師查核簽證，因此交不出財報。還有另一種狀況是公司營運真的太差、虧損連連，可能公司在清算完資產和負債後剩餘的淨值已經變負的了，所以經營團隊、董事會乾脆不管，連做帳都懶得做，更遑論給會計師簽證。

總的來說，李永年指出，交不出財報就代表一家公司基本面太差，投資人若要避開地雷股，看每月營收是最基本的功課，但也有可能公司營收很好，可是毛利很差，或是受到業外虧損影響，這些細項都得要看每季季報最準。

李永年坦言，一下子有4家上市櫃公司交不出財報其實滿罕見的，「假設真的4家都下市，數量算滿多的。」以他分析師工作生涯快50年來看，上一次一次4家公司同時下市是大概民國70年的時候，「那時候不是景氣特別不好，而是公司本來體質就差，剛好大家同時『發作』。」而這次面臨下市危機的上市櫃公司，可能或多或少受到疫情影響。

其實隆銘綠能、如興、駿熠電子及昇華娛樂之前就未如期交出2022年度財報，金管會說明，隆銘自2022年第3季財報即未如期繳交，當時因董事會出席人數不足而流會，財報未經董事會通過，因此無法申報財報。如興則是2022年第2季、第3季財報未如期繳交，今年陸續補交後，2022年財報又未如期申報。

另外，駿熠電因相關資料無法交給會計師核閱，2022年第3季財報即未如期繳交，昇華則因前任會計師主動終止接受委任、昇華找不到繼任會計師，因此無法如期公告申報2022年財報。如今這四家公司再度缺交2023年首季財報，也引發市場投資人關注。

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