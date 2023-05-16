NBA／Poole爆和D.Green目前關係　那一拳的傷害仍在勇士內部作用

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「我們是隊友，老實說這就是工作，這真的就是全部了。就是生意的一部分，全都只和籃球有關係。」在出拳事件前，Green和Poole之間有著深厚的情誼，前者是一個樂於傳授經驗的老大哥，後者也是受教的後輩，但在那之後，兩人的關係似乎難以回到從前。
在今年季後賽期間，勇士王朝核心和新生代球員之間，出現了一些矛盾，那讓球隊連霸的方向受到一些干擾。對於該如何解決此事，Stephen Curry指向Poole的更衣室置物櫃，並用足夠讓全部人聽到的音量說：「他是關鍵。」
Murdock爆料了更多勇士更衣室目前的氛圍，年輕球員對於自己無法得到足夠的上場時間和更重要的角色感到沮喪；而老將們則是對於年輕人沒有和他們過去的王朝經歷產生共鳴而感到納悶。
Poole本賽季在Curry因肩傷缺陣的情況下，在那11場比賽中場均得到28分；但在當家球星回歸後，卻又被降級為替補，不難理解他對此的失望。在2022年季後賽中，他場均17分，投籃命中率50.8%，三分球命中率39.1%；而本季的季後賽他場均得到10.3分，投籃命中率為34.1%，三分命中率25.4%，落差非常明顯。
勇士隊內部的一些人告訴Murdock，在這一拳之後，一些人際關係還沒從受創中恢復——包括Poole和Green的關係，兩人象徵著勇士核心與上層階級，以及嶄露頭角的年輕球員。
不過，這些低潮、紛爭和緊張的氣息，並不表示Poole想要離開，他認為自己屬於這支球隊，並明確表示想待在這裡，在勇士被淘汰的第二天，他受訪時說：「我不明白為什麼有人認為我下個賽季不會回來？」
目前看起來下個賽季Green和Poole很可能繼續並肩作戰，前者今夏擁有球員選項，但根據報導勇士隊打算和他簽下一份多年的續約合約。Poole則是在去年已經被延長合約。
雖然在這些年經歷了老化、傷病和人員更迭，但勇士仍然在本季展現出很強的競爭力，誰也無法反駁他們還在角逐下一季冠軍的名單上。但是，他們必須先在休賽季解決這些內部問題。
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