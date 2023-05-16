出席海能風電啟用典禮　蔡英文：邁向2050淨零轉型把挑戰變商機

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蔡英文表示，外界也許看不到工作人員辛苦的全貌，但她知道當全世界的離岸風電建設都受到疫情嚴重影響時，台灣工作團隊靠著政府與民間合作，以做好防疫為前提，繼續讓進度往前走，是非常不簡單的成果。無論人員安排、船隻調度、工程管理等，每一項工作都有很多困難，但關關難過關關過，把複雜的管理變成具體的成果，讓離岸風電在台灣從無到有，越走越快。
蔡英文說，今年將會有4個風場完工，海能風場是目前最大的，今天大家共同見證再生能源發展的里程碑。也請經濟部繼續努力，一個目標完成，就要朝下一個目標邁進，希望很快可以聽到下一個風場完工的好消息。
蔡英文指出，今天海能風電完工，有三項重要意義。首先是供應產業需求，強化國際競爭力。常有人問為何要發展綠電，而事實上，綠電已經是國家發展產業越來越重要的生產要素。
蔡英文說，作為貿易出口國，台灣產業對綠電需求只會越來越高。國內加入RE100聯盟的企業，包括台積電在內，總共有25家廠商，營業額加總超過5兆元，繼續發展充足的綠電，對維持台灣的產業關鍵地位非常重要。
蔡英文表示，第二項意義，是展現綠電在台灣正穩健發展。發展再生能源是台灣從過去幾年以來就有的目標，因為有決心、一步一步穩健前進，從基礎做起，克服學習曲線，度過疫情難關，現在不只綠電穩健發展，台灣的業者也越來越有能力，打入國際級的綠電供應鏈，現在海上已經有208座風機。2016年，整年的風電加上光電，發了25億度電。2022年時，則發出超過140億度電，已經是過去的5倍。隨著風光發電持續建置，發電度數也會越來越多。
蔡英文認為，第三個意義，就是讓供電調度更靈活、更有效率。進入再生能源時代後，台電也持續強化電力調度模式。過去最大的挑戰是白天6小時的日尖峰，現在因為有太陽光電協助，所以可以把快速升降的燃氣機組、水力發電等工具，更有效率地專注用在時間更短的夜尖峰時段。
另一方面，因冬季、春季的離岸風力發電效果好，現在台電在安排歲修時段上，可以更有餘裕，讓機組在年度用電尖峰時，能夠維修完畢、上線發電。這些調度上的變化，都是再生能源協助供電的新模式。
最後蔡英文再次感謝所有夥伴為台灣能源轉型的辛勞。但也提到大家的任務還沒完成，今年還有更多綠電里程碑要達成。未來台灣要繼續邁向「2050淨零轉型」，要把挑戰變成商機，需要集結公私部門，不同領域的能量，一起為台灣努力。