《黑暗榮耀》朴涎鎮反過來被家暴！跟金泰希站院子「聞到屍體味」
韓劇《黑暗榮耀》深受海內外粉絲喜愛，劇中飾演霸凌主謀朴涎鎮的林智妍，人氣因此三級跳、戲約不斷；她最新參演作品《有院子的家》資訊終於出爐，確定搭檔女神金泰希尬戲，不過林智妍這次角色跟朴涎鎮相反，飾演家庭暴力受害者「李尚恩」，不少網友開玩笑表示：「非常期待！」
記者陳雅蘭/綜合報導
《有院子的家》故事講述在有著醫生老公、聰明又帥氣兒子的富裕家庭裡，享受讓人羨慕且完美幸福生活的家庭主婦珠蘭（金泰希 飾），有一天在院子聞到可疑的味道後，日常生活被打亂，「有院子的幸福家庭」幻想破滅。
林智妍劇中飾演夢想擺脫家庭暴力的受害者尚恩，她住在破舊不堪的租賃公寓裡，過著不起眼的日常生活，她有天跟珠蘭偶遇，人生迎來轉機。
《有院子的家》的海報近日公開，金泰希跟林智妍一前一後站在院子，2人神情嚴肅直視前方，上頭更打上「院子裡有屍體的味道」文案，懸疑氛圍讓人不寒而慄。
逗趣的是，林智妍上一部作品飾演讓人恨得牙癢癢的霸凌主謀反派，這次卻反過來詮釋被家暴的受害者，極大反差成功吸引觀眾注意，對林智妍的演技十分期待。
※【NOWnews 今日新聞
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