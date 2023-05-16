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《黑暗榮耀》朴涎鎮反過來被家暴！跟金泰希站院子「聞到屍體味」

▲金泰希（左）跟《黑暗榮耀》林智妍合作演出新劇《有院子的家》。（圖／金泰希、林智妍IG）
▲金泰希（左）跟《黑暗榮耀》林智妍合作演出新劇《有院子的家》。（圖／金泰希、林智妍IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

韓劇《黑暗榮耀》深受海內外粉絲喜愛，劇中飾演霸凌主謀朴涎鎮的林智妍，人氣因此三級跳、戲約不斷；她最新參演作品《有院子的家》資訊終於出爐，確定搭檔女神金泰希尬戲，不過林智妍這次角色跟朴涎鎮相反，飾演家庭暴力受害者「李尚恩」，不少網友開玩笑表示：「非常期待！」

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▲《有院子的家》海報上頭印著「院子裡有一屍體的味道」。（圖／林智妍IG）
▲《有院子的家》海報上頭印著「院子裡有屍體的味道」。（圖／林智妍IG）
《有院子的家》故事講述在有著醫生老公、聰明又帥氣兒子的富裕家庭裡，享受讓人羨慕且完美幸福生活的家庭主婦珠蘭（金泰希 飾），有一天在院子聞到可疑的味道後，日常生活被打亂，「有院子的幸福家庭」幻想破滅。

林智妍劇中飾演夢想擺脫家庭暴力的受害者尚恩，她住在破舊不堪的租賃公寓裡，過著不起眼的日常生活，她有天跟珠蘭偶遇，人生迎來轉機。

《有院子的家》的海報近日公開，金泰希跟林智妍一前一後站在院子，2人神情嚴肅直視前方，上頭更打上「院子裡有屍體的味道」文案，懸疑氛圍讓人不寒而慄。

逗趣的是，林智妍上一部作品飾演讓人恨得牙癢癢的霸凌主謀反派，這次卻反過來詮釋被家暴的受害者，極大反差成功吸引觀眾注意，對林智妍的演技十分期待。

▲▼林智妍憑《黑暗榮耀》拿下最佳女配角。（圖／baeksang.official Tik Tok）
▲林智妍憑《黑暗榮耀》拿下最佳女配角，演技備受肯定，人氣三級跳。（圖／baeksang.official Tik Tok）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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