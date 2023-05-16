梓梓率Formosa Sexy現身高雄球場！「林書豪受傷」她慘被球迷辱罵

金曲獎入圍揭曉！無緣最佳男女歌手　網友討論度最大遺珠是他們

▲安溥（左）、韋禮安是網友公認本屆金曲獎，男女歌手最大遺珠。（圖 / 臉書）
▲安溥（左）、韋禮安是網友公認本屆金曲獎，男女歌手最大遺珠。（圖 / 臉書）

記者薛羽彤/綜合報導

第34屆金曲獎頒獎典禮將在7月1日於台北小巨蛋舉行，入圍名單今（16日）下午1點公布，眾人矚目的最佳華語女歌手、男歌手獎也已揭曉，其中網友討論度最高的遺珠是他們！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲劉柏辛出席金曲30星光紅毯。（圖／影像中心攝 , 2019.06.29）
▲劉柏辛以黑馬之姿競爭女歌手獎。（圖／影像中心攝 , 2019.06.29）
第34屆金曲獎最佳華語女歌手入圍的有，徐佳瑩、洪佩瑜、A-Lin、郁可唯、戴佩妮、劉柏辛Lexie，其中網友預測徐佳瑩、戴佩妮都在名單中，年僅24歲的劉柏辛從《中國新說唱》出道，是網友公認黑馬，入圍讓眾人感到意外。而遺珠討論度最高的就是安溥。安溥去年專輯《9522》，她剪去20公分長髮，更以全新造型出現，專輯內藏著穿越歲月，融合了女孩與女人成長密碼的情感精華，可惜本屆無緣最佳女歌手獎，此外，鄧紫棋也是網友公認為遺珠之一。

▲安溥剛結束演唱會。（圖／記者陳明安攝，2022.12.25）
▲安溥被公認是女歌手最大遺珠。（圖／記者陳明安攝，2022.12.25）
▲▼鄧紫棋（上圖）、薛凱琪傳出是伴娘團成員。（圖／翻攝自鄧紫棋、薛凱琪臉書）
▲鄧紫棋沒入圍最佳華語女歌手獎。（圖／翻攝自鄧紫棋）
本屆金曲獎最佳華語男歌手入圍的有，MC HotDog熱狗、熊仔、吳青峰、HUSH、鶴The Crane、趙雷。其中吳青峰本在網友預測名單內，而網友最不解的是周杰倫、韋禮安都沒入圍，周杰倫只入圍一項年度歌曲獎〈最偉大的作品〉，有網友討論：「周杰倫這次有創自己入圍最少的紀錄嗎」？而韋禮安是網友公認的大遺珠，還有人認為鄧紫棋與周杰倫音樂相較其他歌手偏商業，「商業主流的鄧紫棋跟周杰倫各一項也是合理入圍的獎項」。

▲韋禮安。（圖／記者陳明中攝）
▲韋禮安沒入圍男歌手網友認為很可惜。（圖／記者陳明中攝）
▲網友認為男歌手最大遺珠是韋禮安。（圖 / PTT）
▲網友認為男歌手最大遺珠是韋禮安。（圖 / PTT）

金曲獎入圍名單／戴佩妮、洪佩瑜搶歌后　熊仔、吳青峰拚歌王

艾怡良獲金曲獎內心卻「溫差很大」　狂看酸民留言淪陷自我懷疑

第34屆金曲獎主持人是他！韋禮安曝收到邀約第一反應　「瘋了嗎」

第34屆金曲獎「地點、時間」曝光！宇宙人受邀瑞典演出

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀