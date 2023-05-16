金曲獎入圍揭曉！無緣最佳男女歌手 網友討論度最大遺珠是他們
第34屆金曲獎頒獎典禮將在7月1日於台北小巨蛋舉行，入圍名單今（16日）下午1點公布，眾人矚目的最佳華語女歌手、男歌手獎也已揭曉，其中網友討論度最高的遺珠是他們！
記者薛羽彤/綜合報導
第34屆金曲獎最佳華語女歌手入圍的有，徐佳瑩、洪佩瑜、A-Lin、郁可唯、戴佩妮、劉柏辛Lexie，其中網友預測徐佳瑩、戴佩妮都在名單中，年僅24歲的劉柏辛從《中國新說唱》出道，是網友公認黑馬，入圍讓眾人感到意外。而遺珠討論度最高的就是安溥。安溥去年專輯《9522》，她剪去20公分長髮，更以全新造型出現，專輯內藏著穿越歲月，融合了女孩與女人成長密碼的情感精華，可惜本屆無緣最佳女歌手獎，此外，鄧紫棋也是網友公認為遺珠之一。
本屆金曲獎最佳華語男歌手入圍的有，MC HotDog熱狗、熊仔、吳青峰、HUSH、鶴The Crane、趙雷。其中吳青峰本在網友預測名單內，而網友最不解的是周杰倫、韋禮安都沒入圍，周杰倫只入圍一項年度歌曲獎〈最偉大的作品〉，有網友討論：「周杰倫這次有創自己入圍最少的紀錄嗎」？而韋禮安是網友公認的大遺珠，還有人認為鄧紫棋與周杰倫音樂相較其他歌手偏商業，「商業主流的鄧紫棋跟周杰倫各一項也是合理入圍的獎項」。