炎亞綸「19年前舊照」出土！青澀模樣曝 37歲太凍齡被讚爆
37歲男星炎亞綸近年來事業發展順遂，不僅主持實境節目《嗨！營業中》人氣再度飆高，手上還握有10支代言，甚至還有旗下投資的餐飲副業，昨（15）日他坦言可能要繳稅近千萬元引起一陣熱議，而他今日曬出自己19年前的舊照片，青澀模樣隨之曝光，讓網友們全驚呼：「越活越年輕想怎樣！」
記者賴禹妡/綜合報導
炎亞綸今日在IG曬出兩張青澀模樣的舊照片，從照片旁邊的日期可以看出是2004年7月25日所拍下，也就是19年前，只見他身穿白色T恤及牛仔褲，一手拿著籃球一手叉腰酷酷地看向鏡頭，另一張則是2005年開拍的台劇《終極一班》劇照，他在劇中飾演「丁小雨」一角，高中生造型讓眾人印象深刻。
炎亞綸隨著照片寫下「到底該如何定義長大？我覺得長大是一種心理狀態，而不是年齡，面對無常的人生，從執著受困，到學會給自己多一點的時間去檢視生活狀態、擁抱並轉換情緒」他表示這些不同階段層次的轉變就是長大，「經歷過這一切再回頭看，曾經的酸甜苦辣，現在都成了美好甘甜」。
但炎亞綸本來就十分凍齡，和19年前的模樣相比幾乎沒有差異，貼文曝光後，網友們紛紛驚呼，「越活越年輕想怎樣」、「真的是從以前就帥到現在欸」、「好青澀」、「什麼時期都很帥」、「這是吃防腐劑長大的吧」、「哥真的好帥」、「從小就不愛梳頭髮，喜歡翹毛」、「丁小雨欸」、「從小帥到大」、「有種逆齡成長的感覺」。