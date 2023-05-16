個資外洩？誠品5點聲明 數據未串接海外、盼公正客觀處理
有民眾透過誠品網路書店購買「阿共打來怎麼辦」一書後，竟接到「市調電話」強調「中國武統是必然」，質疑誠品個資外洩。數位部今（16）日聯手資安院、警政署實地調查。誠品也發出5點聲明，表示全力配合相關主管機關之調查，對於當事人雙方之間的話術和動機，盼進一步釐清，並強調「誠品線上」資訊與數據並未串接至海外，希望主管機關能以公正客觀之立場處理本事件。
記者許家禎／台北報導
誠品網路書店個資外洩事件延燒，台灣佇遮計畫副秘書長楊欣慈2月在誠品網購《阿共打來怎麼辦》一書後，接到自稱誠品的回訪市調電話，強調「中國武統是必然」，質疑誠品個資外洩，引起不少讀者抱怨也接過詐騙電話。數位部長唐鳳今（16）日表示，已聯手資安院、警政署於今天進行實地調查，盼各機關導入推零信任機制、隱碼技術，提升資安意識。
針對此次個資事件，誠品今日發出5點聲明如下：
1、針對本次個資事件，誠品已就受侵害情況進行報案，並全力配合相關主管機關之調查；對於當事人雙方之間的話術和動機，盼藉由調查進一步釐清。
2、「誠品線上」提供顧客購物便利性和實體通路以外更豐富的商品選擇，相關資訊與數據並未串接至海外。
3、誠品長期委託多家外部專業資安公司進行誠品線上檢測與防護，近一年來已發送800萬則簡訊及郵件提醒顧客防範，雙管齊下以降低詐騙風險。
4、臨近選舉，各種事件易因政治議題而複雜化，誠品懇請相關主管機關能以公正客觀之立場處理本事件，並感謝外界的批評指教。
5、誠品會盡力強化資安防護與提醒顧客之工作，持續精進並努力維護顧客權益！