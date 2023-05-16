不是吳慷仁！邵雨薇最難忘和他拍潛水婚紗：謝謝成全我

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她苦笑著說，家人不擅長傳達情感，本來參加姊姊的婚禮應該非常感動，沒想到家人都很理智，讓她感到惋惜，反而參加好朋友的婚禮時爆哭，「因為我們一起長大，看著新娘交往過不同的男朋友，曾受到傷害，歷經千辛萬苦終於找到真愛，為她開心，現在孩子也生了兩個，一男一女，超幸福！」
因為拍戲及工作機會，邵雨薇拍過多次婚紗照，開玩笑說：「結了很多婚、孩子生了幾個、活了幾輩子！」談到印象最深刻的一次，是為自己個人數位雜誌《Vénus》拍攝水下婚紗，找來好友林柏宏作為水下搭檔，「因為拍戲我們都學會潛水，就不要浪費技能，所以決定一起拍水下婚紗，以骨董婚紗呈現。記得拍攝當時是很冷的春天，必須下水的一瞬間馬上拍攝，否則就會變成瘋婆子。」她笑著說，受過潛水訓練的她，最長能夠在水中憋氣三分半鐘，超厲害！也順利完成一次絕美的水下婚紗，她感激地說：「謝謝柏宏成全我！」
現代女生不須為了婚姻，想拍婚紗取悅自己也無妨，邵雨薇提到2、3年前跟家人一起拍了家庭婚紗照，不但爸爸媽媽穿上婚紗與西裝，家中三姊妹都穿上白禮服，全家一起拍沙龍照，「爸媽非常開心，比我們三個女兒還開心，真的很有意義！」爸媽還將家庭婚紗照洗出來，大大地掛在家中，家人的感情因此越來越好。
被眾人瘋狂催婚，邵雨薇認為未來婚紗簡單優雅就好，將來還可以傳承，是她所嚮往的，這次為《ELLE》雜誌拍攝的婚紗，每一套都非常特別，有創意，她印象最深是第一套，很多白色珠珠串在一起，穿戴重達12公斤服飾在身上，腳踩高跟鞋，全部壓力都在腳背上，拍出來的效果非常好。她開心地說：「拍婚紗像是在表達結婚是一件有趣、好玩的事情，不要太束縛自己！」