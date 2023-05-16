洗刷行人地獄！陳建仁視察桃園人行環境、7月底前完成22縣市視導

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陳建仁指出，今年重中之重施政要項在於建構行人安全環境，其中工程改善為築底基礎環節，特別加強改善人行道、完善人行道設計法規、校園周邊暨行車安全道路改善、推動行人及高齡友善區、提升非號誌化路口安全、設置行人專用或早開時相、減少路側障礙物、落實人行環境考評，藉以建構完善安全的通行環境。至於教育、執法、監理面改善措施，在厚植國人安全正確用路行為。
交通部表示，今天現地視察為「桃園閃耀雙城飛翔－長庚新驛站亮點工程」，主要在改善林口長庚醫院周邊通行環境，已經完成17個路口及7公里人行道的改善，並且拓寬人行道及建置庇護島等。另外，解決汽、機車違停，也將纜線地下化，透過工程改造及強力執法的手段，讓行人通行環境更為平整順暢。
交通部指出，與內政部今年有前瞻建設提升道路品質計畫2.0（98.36億）、校園周邊暨行車安全道路改善計畫（50億）、行人及高齡友善示範區（0.2億）等3項計畫在推動。
此外，交通部為徹底改善道路交通環境，已系統性整理「人行空間改善原則及作法」及「改善機車交通環境之原則及作法」，發函供各縣市政府立即體檢道路交通環境。交通部也訂定「行人安全環境改善專案視導計畫」，自5月4日起，赴各縣市進行行人改善現地視導，預計於7月底前完成22縣市之視導，並會將視導成效不佳者，予以公布，以鞭策縣市重視及積極辦理。
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