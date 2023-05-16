週三再買菜！Uber Eats打6折搶客 foodpanda兒童版外送T只要80元
Uber Eats和foodpanda 積極搶攻生鮮雜貨的外送市場，foodpanda日前搭上《薩爾達傳說 王國之淚》遊戲大作熱潮，開賣當天的凌晨讓熊貓超市大爆單，近日則力推「五月天」優惠碼，最高可折300元，如果是「熊貓粉」，熊貓超市內的foodpanda有兒童版外送T恤直接降到80元、小包包也打出6.5折。Uber Eats也不甘示弱，將從明(17)日起首次推出「週三瘋生鮮」，攜手家樂福、全聯福利中心、Uber Eats 優市等超市量販以及傳統市場於每週三提供超過30種生鮮6折起。
記者周淑萍/綜合報導
Uber Eats 將從明（17）天起開始與商家合作每週三推出「週三瘋生鮮」優惠活動，首兩週有家樂福、全聯福利中心、Uber Eats 優市、以及在地傳統市場，在平台上嚴選超過30項熱門的新鮮蔬果及肉品，提供6折起的優惠價格，像是家裡常備的洋蔥、高麗菜、青花菜等蔬菜，或是雞腿排、鮭魚等蛋白質，或是巨峰葡萄、屏東黑珍珠蓮霧及愛文芒果等新鮮水果都有可能在優惠名單中。
foodpanda不用等到週三，主打「五月天」系列優惠碼，自家的熊貓超市輸入「新鮮五月天」滿599元即可享有8.8折優惠，最多可以省下300元。另外，如果是熊貓粉絲，熊貓超市內的foodpanda專區內有兒童版外送員造型T恤，從原價230元直接降到80元，可愛的小後背包也打出6.5折價，優惠後147元，手機架也只要47元的銅板價就能購得，但各家熊貓超市的供貨不定，售完為止。