習近平視察雄安李強跟隨　分析指總理淪為小角色

我是廣告 請繼續往下閱讀
他說，尤其是總理陪同考察，在中共建政史上絕無僅有，按過去慣例，總書記和總理必有一個留京，不能同時外出，更不能同去一個地方，除非有某種極罕見的重大事情發生。然而考察雄安，顯然不屬於這種情況。
透過官媒央視的鏡頭來看，鄧聿文說，總理李強在陪同考察中，完全淪為一個小角色，彷彿他還是習的秘書。
文章說，有評論認為，這個安排折射出中共政治秩序和政治倫理的變化，即在「民主集中制」框架下更加偏向「集中統一領導」。此次雄安考察的大陣仗，特別是總理變成一個「小跟班」，除了表達這樣的政治含義，也顯示習近平不能讓雄安這個「千年大計」成為一個「爛尾工程」。
鄧聿文指出，雄安新區想打造成能體現「偉大新時代」的標誌性城市，但其選址在河北雄安就違背了市場規律，其依賴的北京經濟與技術創新要素遷到雄安的趨勢不明顯；雄安設區6年，其疏解工作遭到各種軟抵制。
為了不讓雄安新區「爛尾」，習近平這次在座談會上指出，要扎實推動疏解北京非首都功能各項任務落實，接續謀劃第2批啟動疏解的在京央企總部及二、三級子公司或創新業務板塊等，著手謀劃金融機構、科研院所、事業單位的疏解轉移，並表示要進一步細化實化政策措施，確保疏解單位和人員享受到實實在在的好處。
文章指出，這次習近平帶半個常委班子和國務院一班人馬來，就是要給國務院施加壓力，要李強把第2批疏解任務作為國務院的一項重要工作來做。具體負責該項事務的會是丁薛祥，他若能把此事做好，讓習近平滿意，對於未來5年再升一級大有幫助。（編輯：張淑伶/陳沛冰）1120516