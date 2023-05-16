李聖經一直被偷拍！不為人知畫面全公開 氣喊「到底是誰啦？」
南韓經典不敗的醫療劇《浪漫醫生金師傅》第三季4月底開播，女主角李聖經為了宣傳戲劇，上傳數張自己被偷拍的照片，包含工作背影、吃泡麵、發呆等畫面，她都納悶「這些到底是什麼時候被拍到的啊？」
記者陳雅蘭/綜合報導
李聖經在《浪漫醫生金師傅3》飾演胸腔外科醫生車恩彩，她出身醫生世家，爸爸是胸腔外科醫生權威車鎮萬（李璟榮 飾），哥哥和姐姐也都是醫生，男友則是天才外科醫生徐宇鎮（安孝燮 飾）。
《浪漫醫生金師傅3》目前播至第6集，收視率維持雙位數，人氣不容忽視；李聖經也上傳自己穿醫生袍的照片，表示因為工作關係無法追劇，希望觀眾能給予支持。此外，李聖經還曝光多張自己被偷拍的影片跟照片。
李聖經故作生氣，表示每天都被偷拍，其中一支影片為吃泡麵的畫面，她解釋因為早上不餓，但看到鄭仁秀（尹那武 飾）醫生吃剩，覺得不能浪費食物，所以把它吃光；另一個畫面是她靜靜坐在角落發呆，發現有鏡頭後，李聖經就唇語說出「肚子餓」，透露因為拍攝急診橋段，所以沒空吃飯。
李聖經笑喊，每次都收到很多自己被偷拍的影片照片，但都不知道掌鏡者是誰，「某個地方總是有人在拍我，偷偷拉近鏡頭」、「這些到底是什麼時候被拍到的啊？」、「是誰啦！」提出疑惑的發文笑翻粉絲。