成蘆橋機車道拓寬完工今通車 侯友宜驗收盼改善路口車輛交織問題
新北市長侯友宜今（16）日上午到五股、蘆洲交界的成蘆大橋，視察瓶頸路段改善工程，受訪時表示機車道拓寬工程完工將在今日下午通車，整體工程也將於今年7月底完工，到時即可改善成泰路口車輛交織的問題，並提升五股地區交通品質。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜受訪時表示，成蘆大橋蘆洲、五股端下橋處，汽機車因為混流很容易造成交通事故，藉由旁邊的洲后路以及五股體健公園拓寬路面，改建橋的兩端，讓汽車跟機車不再混流；強調不但是小建設要做好，還有軌道建設以及交通整頓的工程跟社會福利，2030新願景的腳步永不停歇，新北市團隊一定緊盯進度、全力以赴。
新北市政府工務局長祝惠美說明，改善工程包含臨時便道設置、橋側機車道拓寬、成德陸橋改建、洲后路移設及新設人行道等項目，自111年6月開工，整體工程預計今年7月底完工，工程總經費為9,403萬元，其中營建署補助4,078萬元。
新北市政府養工處則是補充說到，拓寬後的橋梁機車道寬度4.5公尺，下橋引道將從2個汽機車混合車道改為2汽車道及2機車道，其中1機車道為左轉專用，以配合成泰路口行車動線，同時一併調整成泰路口交通號誌，提供更完善的通行環境。
成蘆大橋是交通部公路總局於民國91年興建，橫跨塭仔川，為往返五股與蘆洲兩區之重要幹道，交通量龐大，橋面段為2汽車1機車道，經五股下橋匝道處則束縮為2汽機車混合車道，經常發生交通事故，為保障汽機車行車安全，新北市政府推動將五股端橋梁拓寬，設置機車專用車道，提供用路人更安全的行車環境。