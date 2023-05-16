立院三讀同婚家庭可共同收養子女 賴清德：讓更多人擁有幸福
立法院會今（16）日三讀通過《司法院釋字七四八號解釋施行法》第20條修正條文，同婚家庭得以準用《民法》規定共同收養子女，民進黨主席賴清德表示，台灣的人民終於不分性傾向，在家庭權上達到實質平等，期待每一個人都能夠理解彼此，學會包容不一樣的人，「讓更多人得以溫柔共處、擁有幸福。」
記者陳威叡／台北報導
立法院會今（16）日三讀通過《司法院釋字第七四八號解釋施行法》修正案，條文明定同性配偶也能共同收養子女，或由一方單獨收養他方子女，相關規範準用《民法》收養規定。
對此賴清德於臉書表示，台灣的人民終於不分性傾向，在家庭權上達到實質平等。從過去到現在，在許多人的不懈努力之下，台灣社會在平權的路上，都向前跨出了一大步，創造了引以為傲的彩虹奇蹟。
賴清德說，自己始終支持與堅信，相愛的人應該有相守的權利，更多的理解與包容，能夠讓社會從排斥、歧視，走向尊重與接納。期待每一個人，都能夠理解彼此，學會包容不一樣的人，讓更多人得以溫柔共處、擁有幸福。
賴清德也提到，明天就是「國際不再恐同日」，期盼大家繼續攜手努力，讓台灣真正成為一個開放溝通、平等共容的彩虹社會。