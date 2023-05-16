安心亞「拎愛馬仕」演總裁夫人！温昇豪放話：卡拿去刷
温昇豪、蔡淑臻、安心亞、李國毅今（16）日出席中視八點檔《開創者》卡司發布會，故事描繪保全業創始人、中保科技集團總裁林孝信的奮鬥歷程，安心亞飾演主角温昇豪的賢內助，被問到從農婦演到豪門媳婦的分別？安心亞笑說：「應該會拎一些愛馬仕，合理吧總裁？」温昇豪馬上笑回：「可以，卡拿去刷。」安心亞補充道自己收藏3個愛馬仕，都是在日本選物店或二手店買，不擔心買到假貨。
記者羅凌筠/台北報導
李國毅飾演温昇豪公司裡的菜鳥業務，追愛年上大姊姊蔡淑臻，其實2人更早之前就在某部戲要演情侶，當時因為李國毅去當兵而擦身而過。李國毅這次演弟弟型暖男，在戲裡守候付出，對蔡淑臻的情感表達很含蓄，他表示看了《村裡來了個暴走女外科》很欣賞蔡淑臻，「難的是如何在角色裡面讓她喜歡我，要讓角色更可愛，才有魅力追得到女生。」
蔡淑臻的《村裡來了個暴走女外科》在金鐘獎可能遇上安心亞的《牛車來去》，2人都是視后大熱門，蔡淑臻笑說對上安心亞很開心：「她當然是對手啊！開玩笑。」安心亞保持平常心，「當下盡最大努力了。」問及這2部戲的續集進度，蔡淑臻說《女外科2》一直有在進行，最快明年開拍，安心亞打趣說：「第2季從50歲後開始演嗎？要我的命啊。」還是說可以拍《牛車》前傳？她又笑說：「從15歲前開始演嗎？要我的命啊。」
時代職人劇《開創者》由導演王明台、編劇葉鳳英、資深製作人王顯彬、李湧的團隊製作，幕前幕後實力堅強，在創作上更力求考證，訪問多位業界人士進行創作，更將加入曾實際發生的真實案例，期望藉由優質戲劇，讓全世界知道台灣保全產業的源起歷程和不為人知的幕後祕辛。