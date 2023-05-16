劉亞仁遭警方喊「要申請逮捕令」！隔天秒現身警局 丟這句就閃人
36歲南韓影帝劉亞仁（本名：嚴弘植）2月爆出非法施打過量的牛奶針（又名「丙泊酚」，之後又陸續被查出涉嫌吸食大麻、古柯鹼、K他命、史蒂諾斯（又稱：佐沛眠、唑吡坦）等共5種毒品，原本預計本月11日接受第二次調查，但見到現場眾多媒體聚集又掉車走人，在警方表示劉亞仁再不出席就會考慮申請逮捕令之後，劉亞仁終於在今（16）日現身警局。
記者賴禹妡/綜合報導
劉亞仁11日要到案說明時，見到現場媒體聚集，立刻掉車走人，遭韓媒狠酸他「在演電影《辣手警探》？」但他透過法律事務所INFINITI發聲明，強調已經向警方表達調查過程需要以非公開方式進行，劉亞仁到場後，卻發現現場聚集多家媒體，才會當場掉車走人。
劉亞仁13日再度以同原因拒絕傳喚調查，警方15日決定下最後通牒，表示劉亞仁需要在最快時間內調整好出席調查的日期，否則一再拒絕傳喚調查的話，會考慮申請逮捕令。對此，根據韓媒《SBS NEWS》報導，劉亞仁今日終於現身警局接受調查，他身穿一襲黑色西裝，對採訪記者表示「我會誠實接受調查的」，接著就快步走入警局，調查結果為何仍有待警方進一步說明。
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