好市多「A肝莓」風波 北市衛生局：查核478家食品業者未使用
美式賣場好市多（Costco）莓果爆A肝病毒的食安風波，台北市政府今（16）日表示，衛生局持續查核好市多內湖及北投分店之冷凍綜合莓類產品下架回收情形，經查賣場已全數下架，查核本市478家餐廳、飲料店及麵包店等各類食品業者，未查有使用違規批次之產品。
記者呂炯昌／台北報導
北市衛生局表示，截至昨日止冷凍綜合苺累計下架量共計7,070.4公斤(計3,928包)，退貨量共計3,963公斤；冷凍藍莓下架量共計1813.73公斤(計799包)，退貨量共計3,382公斤；冷凍草莓架上已無商品，退貨190.8公斤。
針對食品及餐飲業稽查，衛生局表示，已查核本市478家餐廳、飲料店及麵包店等各類食品業者，未查有使用違規批次之產品。衛生局呼籲民眾若有購買「科克蘭冷凍三種綜合莓」及「科克蘭冷凍藍莓」請立即停止食用，並攜帶商品和會員卡至鄰近好市多賣場專屬退貨櫃台辦理退貨作業，另依好市多公告補償方案消費者保護事宜，已更新於衛生局「進口冷凍莓果檢出A型肝炎病毒事件」專區。
北市衛生局表示，民眾如有食品安全衛生問題或消費疑義，可電洽台北市民當家熱線：1999(外縣市民眾請撥02-27208889)轉7079。